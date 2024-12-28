山東60歲高齡產婦剖腹生子　網民驚嘆「保養得好」

雖然34歲以上的女性在醫學意義上屬於高齡產婦，但挑戰高齡誕下寶寶的新聞也時有發生。近日，山東省濟南市一名60歲高齡產婦順利誕下一名男嬰，引發內地網友熱議。

據內媒《九派新聞》25日引述山東濟南市人民醫院官方發布的訊息指，1名60歲的高齡產婦於20日在該醫院產科接受剖腹手術，成功誕下一名男嬰兒。

「尊重但不理解」

據悉，這名60歲的產婦懷孕期間合併高血壓疾患，入院後監測血壓為150/90mmHg。剖腹產手術持續50分鐘，新生兒出生後作為高危兒轉到新生兒科住院觀察，目前母子均安。

據報道，24日，山東省濟南市萊蕪區一家產後護理中心發布影片稱，萊蕪首例60歲高齡產婦順利入住。據該中心的工作人員受訪時表示，確有一位60歲女士入住，但不便透露產婦隱私。

這一新聞登上新浪熱搜後，迅速引發內地網友熱議。有人驚歎這位產婦「60都沒絕經也是保養得好」。也有人表示「尊重但不理解」，擔心這對夫婦能陪伴孩子的時間有限。還有人稱：「這個年紀正好是生孩子的好年紀」；「與其帶孫子，不如帶兒子」；「不愧是山東」。