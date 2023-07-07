山西公交撞護欄致4死17傷　姐姐接妹妹放學遇車禍雙亡

記者李宗芳／綜合報道

山西日前發生一宗公車事故，造成4人死亡，17人輕重傷。據瞭解，4名罹難者中有一對郭姓姐妹，事發當天姐姐前往學校接剛放暑假的妹妹回家，讓父親悲痛的是，事故地點離家僅七八百米的距離，姐妹二人下一站就要下車了，卻從此回不了家。

離家僅七八百米的距離

該宗車禍發生在7月5日，山西呂梁市嵐縣普明鎮屯營村大棚附近，網傳影片顯示，事發現場，一輛公車側停在路邊，車頭已撞開路邊的金屬護欄，損毀嚴重，車身大部分已經衝出公路，車上後排座椅還有受傷乘客。

罹難姐妹的父親郭先生今年52歲，他告訴《上游新聞》記者，姐姐21歲，妹妹19歲，都是嵐縣高中的學生。姐姐是今年的高考生，妹妹高二，當天姐姐去學校接妹妹回家，二人一同搭乘了這輛9路公交，從縣城到普明村。

該宗車禍致4死17輕重傷，現場有乘客受傷躺地等待救援。（圖／翻攝上游新聞）