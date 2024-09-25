山西新娘被多名男子綁電線桿　新郎朋友：事先徵得新人同意(有片)

結婚本該是件喜事，但內地不時出現誇張脫序的婚鬧行為引發爭議。近日，山西陽泉傳出一名新娘竟被多名男子當街綁在電線桿上，引起網民關注，不少人直斥過分。有涉事者表示，他們事先已給一對新人打招呼，並徵得他們同意，「我們和新郎是童年玩伴，全程都護著新娘，不可能讓她受到傷害」。另當事人就事件造成的不良影響道歉。
山西有網民周一(23日)發布影片，可見當時現場有舞獅及響起鞭炮聲，一位男子背著剛下車的新娘跑動，後面多位男子則上前攔截，七手八腳將新娘綁在電線桿上，其間新娘喊叫掙扎但無人理會，疑似新郎手持鮮花用手攙扶著新娘，未有阻止眾人行為。
當事人就造成不良影響道歉
事件引起網民爭議，有人認為新娘子好慘「過分了，失去了意思」、「自己的快樂建立在別人痛苦之上，沒看見新娘反抗麼，這種行為真噁心」、「要是新娘出事了，誰負責？」。
對此，公開事件的網民回應，結婚時鬧一鬧是當地的風俗，捆綁新娘的數人都是新郎的童年玩伴，彼此關係非常好，且他們事先給新娘說好了，徵得了新郎、新娘的同意，而捆綁新娘過程中，新郎也在旁邊。他強調眾人全程都護著新娘，不會傷著她，希望大家不要誤解。他們拍了張照片就將新娘放下電線杆，時間很短，新娘沒有受傷。
內媒指影片中新娘被眾人拿膠帶綁電線桿上是預先設定好的遊戲環節，當事人就事件造成的不良影響道歉。陽泉市城區北大街街道辦事處工作人員表示，今後加大宣傳力度，勸導市民改掉陋習。陽泉市民政局工作人員則表示，陽泉市倡導文明婚禮，會安排社區加強新婚俗新風尚的宣傳力度，做好婚俗改革工作。