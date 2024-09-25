山西新娘被多名男子綁電線桿　新郎朋友：事先徵得新人同意(有片)

結婚本該是件喜事，但內地不時出現誇張脫序的婚鬧行為引發爭議。近日，山西陽泉傳出一名新娘竟被多名男子當街綁在電線桿上，引起網民關注，不少人直斥過分。有涉事者表示，他們事先已給一對新人打招呼，並徵得他們同意，「我們和新郎是童年玩伴，全程都護著新娘，不可能讓她受到傷害」。另當事人就事件造成的不良影響道歉。

山西有網民周一(23日)發布影片，可見當時現場有舞獅及響起鞭炮聲，一位男子背著剛下車的新娘跑動，後面多位男子則上前攔截，七手八腳將新娘綁在電線桿上，其間新娘喊叫掙扎但無人理會，疑似新郎手持鮮花用手攙扶著新娘，未有阻止眾人行為。

當事人就造成不良影響道歉

事件引起網民爭議，有人認為新娘子好慘「過分了，失去了意思」、「自己的快樂建立在別人痛苦之上，沒看見新娘反抗麼，這種行為真噁心」、「要是新娘出事了，誰負責？」。

對此，公開事件的網民回應，結婚時鬧一鬧是當地的風俗，捆綁新娘的數人都是新郎的童年玩伴，彼此關係非常好，且他們事先給新娘說好了，徵得了新郎、新娘的同意，而捆綁新娘過程中，新郎也在旁邊。他強調眾人全程都護著新娘，不會傷著她，希望大家不要誤解。他們拍了張照片就將新娘放下電線杆，時間很短，新娘沒有受傷。