山西明代長城遭攔腰「斬斷」　竟為施工方便節省路程

明代三十二長城，位於大內地西朔州右玉縣境內，是現存較完整的邊牆和烽火臺，屬於省級文物保護單位，近日遭到嚴重破壞，城牆攔腰「斬斷」出現大缺口，警方循線拘捕2名嫌犯，其到案後表示因貪圖施工方便，為節省路程才痛下「毒手」，原因讓人難以置信。

現存較完整的邊牆和烽火臺

綜合陸媒報道，事發於8月24日下午4時20分許，右玉縣公安局指揮中心接到報警稱，楊千河鄉境內的三十二長城被人挖開一個缺口。獲報後，刑偵大隊迅速趕赴現場，經現場痕跡勘驗，員警初步判定古長城系被大型機械開挖而損毀。隨後，警方巡線追蹤，在鄰縣和林格爾縣境內發現一台挖土機和一男一女，經現場詢問，古長城正是被二人破壞，民警將二人傳喚回縣公安局作進一步調查。經查，犯罪嫌疑人鄭某（男，38歲，內蒙古和林格爾人）和王某（女，55歲，內蒙古和林格爾人）在三十二長城附近施工時，為了節省路程，用挖土機將古長城原有壑口開挖成一個大缺口，以便於挖土機從該缺口處通行，對明長城的完整性和文物安全造成了不可逆的破壞。目前，兩名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

據公開資料顯示，三十二長城，位於山西省右玉縣右衛鎮西南大約十公里的樺林山上，因其邊上的三十二村得名，三十二村又得名於明長城進入右玉境內的第三十二個敵樓，是明長城的一段，現存較完整的邊牆和烽火臺。三十二長城縱貫樺林山，依山勢而建，有九曲十八彎之狀貌，是山西明長城遺址中一個重要組成部分，因雄渾遼闊的古代邊塞風情聞名遐邇，具有重要的保護和研究價值。

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