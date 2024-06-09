山西景區女廁格門口裝計時器　遊客投訴：感到被圍觀

相信不少人去熱門景點旅遊都有「如廁難」的經驗，山西大同雲岡石窟景區怕遊客佔用廁所時間太長，竟在女廁裝上讀秒計時器，讓女遊客直呼好崩潰，還引發網友兩極討論。

網傳影片顯示，每個廁所隔間的門上，都裝有電子螢幕，有的顯示綠色小人、無人，有的則顯示紅色小人，並且進行讀秒計時。一名剛去過雲岡石窟旅遊的女遊客7日向《瀟湘晨報》投訴，從雲岡石窟售票大廳下樓梯後，左手邊的女廁所門外，有一塊顯示幕：「顯示幕上就是廁所平面圖，用紅色綠色即時顯示有沒有人。當時覺得很先進，避免了盲目排隊和敲門，也隱隱覺得有些尷尬，有一種被圍觀感。」