山西民眾狂搶禮物空盒裝飾　聖誕樹慘被扒清光(有片)

山西太原一商場精心布置了一棵聖誕樹裝飾，詎料聖誕節還未到，就在平安夜當晚(24日)，樹上僅僅用來裝飾的聖誕樹上的禮物空盒，竟遭民眾爭相搶奪，聖誕樹最終慘遭被扒個清光。

綜合《百姓關注》等內地媒體報道，事發於24日晚上8時許，山西省太原市吾悅廣場在聖誕節活動發放禮品時，商場中央的聖誕樹裝飾遭到部分顧客哄搶。讓棵聖誕樹高約5米，樹身彎曲，裝上大大小小不同的禮物空盒，當中還夾雜著熊人毛公仔，樹頂彎向上層並連接著一個聖誕老人裝飾。雖然工作人員嘗試攔截，但民眾未有理會，聖誕樹最終慘遭嚴重毀壞。工作人員指，活動現場人流量較大，一名顧客跨過圍擋拆下聖誕樹上的裝飾後，其餘顧客便一哄而上。網上影片顯示，一群人圍著聖誕樹伸手去扯下裝飾盒，當中有男有女，有老有少，有人攀爬聖誕樹以便拿取更高的盒子，另見有人一手一個盒子，面上掛著笑容，樹較低處的裝飾盒已被搶光露出金的的裝飾底布幕。