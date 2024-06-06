山西沁縣政協主席被捅死殉職　涉拆遷違規佔屋結怨

3日早上，山西一名官員在清理違規佔有國有房屋工作時遇刺身亡，警方當天晚上逮捕嫌犯。5日，當地官方發布訃告，稱這名官員因公殉職。這一新聞引發內地網友熱議。
據多家內媒報道，山西省長治市沁縣公安局4日通報稱，3日7時許，沁縣某社區發生重大刑事案件，造成1人死亡。案發後，警方立即啟動命案偵破機制，全力進行偵查工作，於當日19時45分在沁縣郭村鎮與沁源縣交口鎮交界處逮捕嫌犯安某紅。
犯案後逃離現場
通報稱， 59歲的嫌犯安某紅是沁縣定昌鎮人，3日7時許，他在社區持刀刺死1名58歲男子。據媒體披露，死者為山西長治沁縣政協黨組書記、主席郭建宇。目前，警方已對安某紅採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。
據知情人士稱，事發現場鮮血淋漓，受害者當時的傷勢非常嚴重。事發當地居民透露，疑犯下手非常重，殺意明顯，在犯案後逃離現場。
據沁縣人民政府網站4月9日公開資料，在第十五屆沁縣委員會第四次會議開幕時，郭建宇還出席此次會議，代表政協第十五屆沁縣委員會常務委員會向大會作工作報告。
「國有房不可能是等閒之輩能佔用」
5日，沁縣人民政府發布訃告，稱郭建宇負責清理違規佔有國有房屋工作，被違規佔有人行兇，於3日7時許不幸遇難，因公殉職，終年58歲，將於7日上午8時在縣殯儀館舉行遺體告別儀式。
這一新聞引發內地網友關注，紛紛留言表示希望了解事情全貌。在《北京青年報》相關新聞的留言區，有網友感慨道：「清理被佔有的房屋真的很難。」；「國有房不可能是等閒之輩能佔用，划不來馬上就要退休了。」；「可以說這個人（郭建宇）是非常耿直了，相信他認為是邪不侵正的。」；「一把年紀了還在第一線負責協調工作，就衝這態度就是人民好公僕，緬懷。」
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章