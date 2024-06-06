山西沁縣政協主席被捅死殉職　涉拆遷違規佔屋結怨

通報稱， 59歲的嫌犯安某紅是沁縣定昌鎮人，3日7時許，他在社區持刀刺死1名58歲男子。據媒體披露，死者為山西長治沁縣政協黨組書記、主席郭建宇。目前，警方已對安某紅採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

「國有房不可能是等閒之輩能佔用」

5日，沁縣人民政府發布訃告，稱郭建宇負責清理違規佔有國有房屋工作，被違規佔有人行兇，於3日7時許不幸遇難，因公殉職，終年58歲，將於7日上午8時在縣殯儀館舉行遺體告別儀式。

這一新聞引發內地網友關注，紛紛留言表示希望了解事情全貌。在《北京青年報》相關新聞的留言區，有網友感慨道：「清理被佔有的房屋真的很難。」；「國有房不可能是等閒之輩能佔用，划不來馬上就要退休了。」；「可以說這個人（郭建宇）是非常耿直了，相信他認為是邪不侵正的。」；「一把年紀了還在第一線負責協調工作，就衝這態度就是人民好公僕，緬懷。」

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