山西煤業公司大樓火災26死 習近平：全力救治傷者(更新)

山西省呂梁市離石區一間煤業公司的4層高聯建樓建築物，今日(16日)早上近7時發生火災，遇難人數增至26人，63人送院治療，事故累計疏散70人，現時火勢已受控，救援工作仍在進行，當局正調查起火原因，事故多位責任人已被公安帶走助查。

設更衣浴室與礦井相通

一名在煤業公司工作的員工指，發生火災的聯建樓內有更衣室、浴室、洗衣房、衣物烘乾機等設施，平時礦工出井後會在此換洗衣物。樓內還有一些會議室，員工並不在大樓內居住。該員工稱，影片中可以從樓外看到明顯明火的房屋屬於聯建樓的浴室，據他了解平時在樓內的人以礦工為主，「礦內幾乎隨時都有人換班。 」

一名前員工亦透露，發生火災的時間是早班煤礦工人上班時間，「6點半開始開會，開完會10分鐘就開始換衣服，換完衣服就下井，早班和夜班是早上7點半進行交班。」他指這是一棟多功能部門組合在一起的建築，有更衣室、浴室澡堂、會議室，還有許多其他部門。