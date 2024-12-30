山西男不滿修馬路「挖了他家祖墳」　持刀刺殺主導官員

內地山西省朔州市一名57歲男子，指控當地一名官員主導修馬路「挖了他家祖墳」，憤而持刀猛刺官員頸部、胸部，導致官員失血過多死亡，案件近日開庭審理，控方求處死刑。

《上游新聞》報道，行兇的雷姓男子是柳坪村村民，被害的方姓官員則是當地村委會委員，兩人因修路、種植農田、養殖牲畜等，多次發生衝突，雷男一直耿耿於懷。2021年期間，方姓官員向鄉縣申請，為村民修路，雷男對此十分不滿，認為修路「挖了他家祖墳」，又不給他補償，於是伺機報復。

今年6月29日，雷男得知方姓官員要來柳坪村給他弟弟送東西，於是起了殺害意圖。30日晚間8時30分左右，方姓官員駕車抵達該村時，雷男衝上前持拐杖毆打，被方姓官員奪走拐杖，雷男隨即抽出藏在腰後的尖刀，朝方姓官員大腿內側猛刺，見方男倒地後，又朝其身上連續捅數刀，所幸村民見狀制止，報警處理，警方到現後將雷男逮捕。

經法醫鑑定，方姓官員頸部、胸部遭刺，頸部組織被切斷，左肺破裂死亡。這宗案件19日首次在朔州法院開庭審理，控方認定雷男殺死官員，情節重大，求處死刑，而雷男當庭認罪認罰，法院將擇日宣判。

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