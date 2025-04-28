山西美人魚抽搐沉水底　遊客以為表演環節(有片)

山西太原海洋大世界日前發生一宗意外，一名女性美人魚表演者在表演中途身體蜷縮抽搐，隨後沉到水底中漂浮，持續約20秒後，一名工作人員跳入水中將她救出。現場遊客起初誤以為這是表演環節，後察覺異常並呼叫救援。
綜合《中國新聞周刊》、《極目新聞》等內地媒體報道，事發於上周五(25日)下午2時40分左右，一名女美人魚表演者在水中表演時，突然身體蜷曲並抽搐，隨後失去意識沉落水底，未幾獲救。事後太原海洋大世界透過官方帳號事後回應，指表演者因為低血糖暈倒，已送醫治療。太原市應急管理局工作人員證實該說法，並稱具體原因仍在調查中。急救人員也確認當天接到求助並參與送醫，但未透露更多個人信息。
表演者指事發時溺水 並非低血糖
當晚約10時30分，官方賬號發布一段視頻，畫面中表演者躺在醫院病床上，她狀態平穩，手部飾品與事發時一致，並稱意識清醒，生命跡象正常。周六(26日)上午，官方已刪除這條視頻。《極目新聞》27日報道，太原海洋大世界已暫停營業，至於表演者已從ICU轉至重癥醫學科過渡病房，但表演者指事發是因被水流沖掉了護目鏡，水也沖進了口腔，而且腳蹼脫落，無法上浮，進而導致溺水，否認是低血糖所致，亦從未曾出現低血糖。另有報道指，太原市文旅局同步啟動全市特種表演場所安全大檢查，聚焦救援時效、健康管理、設備配備等關鍵問題，旨在排查行業潛在風險，強化安全規範。