山西美人魚抽搐沉水底　遊客以為表演環節(有片)

山西太原海洋大世界日前發生一宗意外，一名女性美人魚表演者在表演中途身體蜷縮抽搐，隨後沉到水底中漂浮，持續約20秒後，一名工作人員跳入水中將她救出。現場遊客起初誤以為這是表演環節，後察覺異常並呼叫救援。

綜合《中國新聞周刊》、《極目新聞》等內地媒體報道，事發於上周五(25日)下午2時40分左右，一名女美人魚表演者在水中表演時，突然身體蜷曲並抽搐，隨後失去意識沉落水底，未幾獲救。事後太原海洋大世界透過官方帳號事後回應，指表演者因為低血糖暈倒，已送醫治療。太原市應急管理局工作人員證實該說法，並稱具體原因仍在調查中。急救人員也確認當天接到求助並參與送醫，但未透露更多個人信息。