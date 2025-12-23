山西老婦兒子「死而復生」滬警主演美麗的謊言12年

「人有相似」牽起了超越血緣的親情！上海市公安局梅園新村派出所的副所長姜經緯，因電視畫面中的一次「人有相似」，意外成為山西一對夫婦失而復得的「兒子」，這段跨越12年的特殊親情至今仍在延續。 根據《央視新聞》等傳媒報道，這段緣分源於2003年的一場悲劇。來自山西呂梁的夏占海、梁巧英夫婦原有2個兒子，但因一氧化碳中毒意外，大兒子梁宇不幸離世終年22歲。梁巧英則被診斷為植物人，下半身癱瘓，智力受損至僅5歲左右。 在丈夫照料下，梁巧英奇蹟般恢復意識並嘗試說話，但記憶似乎停留在過去，常呼喚長子的名字。為安撫妻子，夏占海只能謊稱大兒子到外地工作，但隨著梁巧英身體好轉，追問次數也越來越頻繁。

2010年上海世博期間，夏占海在電視上看到一名民警，發現其容貌與兒子梁宇極為相似。他心想如果能找到這個民警，妻子能見到他一面情況或許會好轉。3年後他透過節目協助，終於找到這張「熟悉的臉」。 姜經緯憶述，當年接到電話詢問是否願意扮演別人兒子時，雖感覺奇怪但考慮到能幫助人，決定承擔這份責任。他坦言，「如果要認別人做父母，我自己父母心裡會是甚麼感覺？」幸他的父親非常支持，認為「兒子始終是你兒子」，能幫到別人就該去做。 獲父母鼓勵幫助別人 在節目舞台上，姜經緯與梁巧英首次見面，梁巧英一見到他便喊「小宇」，眼淚直流。姜經緯回憶，「梁阿姨當時很激動，我也感動得和她緊緊擁抱在一起」。 姜經緯也從比自己小幾個月的「弟弟」夏宏得知這個家庭的故事。2016年，他帶著夏占海和梁巧英遊上海。2018年，姜經緯第一次踏上去呂梁的路，親手包餃子，用學會的山西話對梁巧英說，「媽，我回來了」。