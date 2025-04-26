山西超市老闆投資獲利全派1500員工　夥計：以為他喝醉了

山西榮河壹加壹生鮮超市老闆「劉總」，近期因為投資黃金賺1,000萬人民幣（約1,065萬港元），他竟霸氣把獲利通通發給員工，包括清潔員和廚師都人人有份。
據《極目新聞》等內媒綜合報道，根據多段網友影片所顯示的一張微信截圖，公布了分紅標準：工作滿兩年的員工每人獲1萬元（約1.06萬港元）；工作滿一年但不滿兩年的員工可獲2,000元旅遊補助（約2,129港元）與兩天的旅遊假；工作未滿一年的新員工則可得1,000元旅遊補助（約1,065港元）與兩天的旅遊假。
清潔員與廚師有份分
在短片平台上，亦有網友分享領取獎金的現場畫面。影片中，多位員工拿到獎金後顯得既驚喜又興奮。一名員工笑說：「剛看到訊息還以為劉總喝醉了。」
有店長告訴記者，她店內共有92名員工，其中53人獲得1萬元獎金（約1.06萬港元），清潔員與廚師皆為內部聘用，並無外判，因此也包含在分紅之列。她還表示：「員工們分到錢後，幹勁更足了。」
共有33家門市
據悉，榮河壹加壹生鮮超市目前在運城與鄭州共有33家門市，運城市區員工超過1,500人。
根據天眼查APP資料，山西榮河壹加壹連鎖超市有限公司成立於2021年，註冊資本為1,000萬人民幣（約1,065萬港元），法定代表人為劉明軍，企業主要從事零售業務，註冊地位於山西省運城市。
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