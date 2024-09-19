山西高中生晚上11時如廁「記大過」　印千份檢討書派全級

山西懷仁市雲東中學近日有一名高中一年級男新生因在晚上11時後如廁，被學校定為「重大違紀」嚴重警告處分，更要自費打印1000份檢討書供其他班級、宿舍傳閱。

山西懷仁市雲東中學近日有一名高中一年級男新生因在晚上11時後如廁，被學校定為「重大違紀」嚴重警告處分，更要自費打印1,000份檢討書供其他班級、宿舍傳閱。懷仁市教育局及後表示，相關處罰欠妥，校方已經退還該學生100元打印費用。

山西懷仁市雲東中學近日有一名高中一年級男新生因在晚上11時後如廁，被學校定為「重大違紀」嚴重警告處分，更要自費打印1000份檢討書供其他班級、宿舍傳閱。

網上流傳一份《懷仁市雲東中學高一學生重大違紀教育反饋單》，違紀行為是「晚上11時後上廁所」。事件發生於上周二（10日）晚上11時10分，該學生於「自我認識」中稱，「晚上上廁所對其他同學的睡眠產生重大影響」、「更是會令班級蒙羞」、「是自私的行為，影響到他人睡眠」等。男生被記嚴重警告處分一次，按「重大違紀」扣除班級本月德育考核成績5分，並自費打印「自我認識」1000份，分發至各班、各宿舍及各處室，及回家反省一天，打印費100元。

檢討書稱影響同學睡眠 「令班級蒙羞」

該校工作人員表示，學生每晚10時20分結束晚上自修，10時45分熄燈。按規定，熄燈後至11時40分期間，除特殊情況外，學生不許上廁所、隨意走動。如因身體不適等原因必須在該時段上廁所，需提前告知管理老師，否則將被記嚴重警告處分一次。工作人員稱，涉事學生未向老師說明情況便去如廁，因此受到處理。

懷仁市教育局工作人員稱，經核查校方在管理制度方面存在不合理問題，責成雲東中學深刻汲取教訓，要求學校負責人作出深刻檢查，對學校德育處主任予以提醒談話，並對該校管理制度進行優化調整；同時要求校方領導和班主任老師與該學生進行關心關愛談話，並退還打印費用100元。