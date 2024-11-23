山西「模範」女教師出軌男學生　親密聊天紀錄課堂曝光甜喊「我一直愛你」

山西省一名職業中學已婚女老師，近日被爆料出軌男學生，2人的親密聊天紀錄在網上瘋傳。據悉，該名女師曾獲選為「模範教師」，事件曝光後，校方已對該女師予以停課，調離教學現場。
根據《極目新聞》、《大皖新聞》等媒體，長治市沁源縣有網友近日發布一段影片，聲稱當地一職業中學女老師出軌一男學生，引發熱議。知情人士表示，該名女師姓張，曾獲當地「模範教師」榮譽。
據悉，這段不倫戀之所以會曝光，是因為在一次課堂中，雙方的聊天紀錄在教室的投影幕意外放出。網傳影片顯示，時間為今年6月，可見女老師向男學生表示，「不要瞎想，我一直愛你，你不離開我我就不會離開你」。
聊天紀錄中還能看到男學生稱呼老師為「寶」，當女老師向男學生訴苦，「我就難過我怎麼就嫁了這麼個東西」。男學生安慰稱，「不能哭，我在呢」，「你以後不要讓他給你幹甚麼」，「雖然我是你們結婚了才和你在一起的，但是和你時間久了就不想知道讓他給你幹甚麼，我會吃醋，但是我不會說出來，因為我沒有話語權」，還告訴女老師「我永遠愛你」。
事件曝光後，校方在周五（22日）晚間發布通報稱，學校高度重視此事，迅速展開調查。現已對該教師予以停課，調離教學一線崗位。將根據調查結果，依法規處理。
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