山西「模範」女教師出軌男學生　親密聊天紀錄課堂曝光甜喊「我一直愛你」

山西省一名職業中學已婚女老師，近日被爆料出軌男學生，2人的親密聊天紀錄在網上瘋傳。據悉，該名女師曾獲選為「模範教師」，事件曝光後，校方已對該女師予以停課，調離教學現場。

根據《極目新聞》、《大皖新聞》等媒體，長治市沁源縣有網友近日發布一段影片，聲稱當地一職業中學女老師出軌一男學生，引發熱議。知情人士表示，該名女師姓張，曾獲當地「模範教師」榮譽。

據悉，這段不倫戀之所以會曝光，是因為在一次課堂中，雙方的聊天紀錄在教室的投影幕意外放出。網傳影片顯示，時間為今年6月，可見女老師向男學生表示，「不要瞎想，我一直愛你，你不離開我我就不會離開你」。