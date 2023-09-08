熱門搜尋:
黑雨 天氣 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 太和邨雙屍命案 綠色債券 福島核污水 去邊啊Do姐 好去處 網上熱話 大閘蟹2023 港元定存 C觀點 Ray Online ​​​​​​​自助餐 深圳好去處 樓市 日本旅遊 MIRROR 免費機票 澳門好去處 食譜 伯明翰破產 親海駅II 日圓匯率 粉嶺高球場 冼迪琦
返回
中國
2023-09-08 14:00:30

山西10歲男孩跨省漂流到河北　仰面朝上「教科書式」遇溺自救（有片）

分享：

10歲男孩失足落水，從山西漂到河北。（圖／翻攝星視頻）

記者李宗芳／綜合報道

山西一名10歲男童日前在家附近河邊嬉戲，不料失足墜入水中，一路被河水沖到了河北，足足漂流近50公里，全靠自己淡定仰面朝上漂浮，終於被釣客發現救起，讓網友大讚「教科書式自救」。

不停喊「救救我、救救我」

網傳影片顯示，一個穿黑衣服的男孩漂在水面上，向岸上大人不停喊「救救我、救救我」，卻始終保持臉朝上，冷靜地等待救援，一名救人者脖子上套著救生衣下水，將男孩慢慢推上了岸邊。

據《星視頻》報道，救人者李先生是河北石家莊人，近日與一群釣魚愛好者相約前往水庫邊釣魚，突然聽到孩子呼救聲，循著聲音看過去，只見水面上飄着一個人，僅僅露出了頭部，李先生表示他們一群人都不會游泳，只好套着救生衣下水推人：「小孩挺配合的，我說別動他就沒動」。

距家鄉四五十公里遠

上岸後男孩自稱是山西省昔陽縣人，是被河水沖過來的，距離石家莊水庫少說有四五十公里遠，李先生和朋友把人救上後，隨即通知派出所，交由警員將男孩帶走，據悉最終聯繫上男童家長把人領回。

男童落水臨危不亂，靠仰漂保命，網友們紛紛大讚「教科書式自救」、「這孩子也是夠冷靜的，難得啊」、「超牛！好想知道是怎麼順利漂了50公里」，也有人質疑「都漂出省了，家人都不知道嗎」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

黑雨｜筲箕灣耀東邨發生山泥傾瀉　有汽車被埋消防正搜救(有片) 黑雨｜數十米護土牆上的頂部處不斷有黃泥水如瀑布般湧下。(Chow Chow Chow@FB) 黑雨｜淺水灣道路陷 私家車墮坑壓煤氣喉管上 黑雨｜天文台總部錄158.1毫米 1小時雨量破歷年紀錄 黑雨｜天文台總部錄158.1毫米 1小時雨量破歷年紀錄 黑雨｜天文台總部錄158.1毫米 1小時雨量破歷年紀錄 黑雨｜耀興道對開一幅護土牆上方發生山泥傾瀉，有大石塌下。(Chow Chow Chow@FB) 黑雨｜筲箕灣耀東邨發生山泥傾瀉，巨石擋路有汽車險被擊中。(Chow Chow Chow@FB) 黑雨｜巴士內水浸。（網上圖片）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受