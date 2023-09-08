山西10歲男孩跨省漂流到河北　仰面朝上「教科書式」遇溺自救（有片）

記者李宗芳／綜合報道

山西一名10歲男童日前在家附近河邊嬉戲，不料失足墜入水中，一路被河水沖到了河北，足足漂流近50公里，全靠自己淡定仰面朝上漂浮，終於被釣客發現救起，讓網友大讚「教科書式自救」。

不停喊「救救我、救救我」

網傳影片顯示，一個穿黑衣服的男孩漂在水面上，向岸上大人不停喊「救救我、救救我」，卻始終保持臉朝上，冷靜地等待救援，一名救人者脖子上套著救生衣下水，將男孩慢慢推上了岸邊。

據《星視頻》報道，救人者李先生是河北石家莊人，近日與一群釣魚愛好者相約前往水庫邊釣魚，突然聽到孩子呼救聲，循著聲音看過去，只見水面上飄着一個人，僅僅露出了頭部，李先生表示他們一群人都不會游泳，只好套着救生衣下水推人：「小孩挺配合的，我說別動他就沒動」。