山西11對新人10月3日同一酒店結婚 　化妝師︰擔心上錯車娶錯人

「不是在婚禮現場，就是在參加婚禮的路上」，用來形容部分中國民眾十一黃金周假期一點也不誇張，山西有酒店當天有11對新人辦婚宴，大門口掛滿紅布條十分壯觀，有單身網友直言長假8天接到4張帖子，銀包快被掏空。

化妝師直言入行後未見過

網傳影片中，山西當地有11對新人同時選在10月3日這天，在呂梁一家飯店舉行結婚典禮，11幅紅色布條拼接成超大布幔，直接可以擋住大門口，一名武姓女化妝師表示，她是跟著新娘一起到酒店門口，看到上述場景十分驚訝，直直入行這麼多年也沒有見過這麼多，調侃「擔心新郎娶錯人、新娘上錯車」。

據《澎湃新聞》報導，十一黃金周長假，新人結婚「熱情高漲」，家住湖北的李玫表示，8天假期要參加4場婚禮，利是錢加起來3000元人民幣，「一個男性朋友800元，兩個女性朋友1000元，一個同事大概500元」。