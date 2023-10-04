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中國
2023-10-04 10:24:48

山西11對新人10月3日同一酒店結婚 　化妝師︰擔心上錯車娶錯人

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山西11對新人10月3日同一酒店結婚 　化妝師︰擔心上錯車娶錯人

山西11對新人10月3日同一酒店結婚 　化妝師︰擔心上錯車娶錯人

「不是在婚禮現場，就是在參加婚禮的路上」，用來形容部分中國民眾十一黃金周假期一點也不誇張，山西有酒店當天有11對新人辦婚宴，大門口掛滿紅布條十分壯觀，有單身網友直言長假8天接到4張帖子，銀包快被掏空。

山西11對新人10月3日同一酒店結婚。（微博截圖） 山西11對新人10月3日同一酒店結婚，令化妝師也吃驚。（微博截圖） 山西11對新人10月3日同一酒店結婚，令化妝師笑言擔心新郎上錯車。（微博截圖）

化妝師直言入行後未見過

網傳影片中，山西當地有11對新人同時選在10月3日這天，在呂梁一家飯店舉行結婚典禮，11幅紅色布條拼接成超大布幔，直接可以擋住大門口，一名武姓女化妝師表示，她是跟著新娘一起到酒店門口，看到上述場景十分驚訝，直直入行這麼多年也沒有見過這麼多，調侃「擔心新郎娶錯人、新娘上錯車」。

據《澎湃新聞》報導，十一黃金周長假，新人結婚「熱情高漲」，家住湖北的李玫表示，8天假期要參加4場婚禮，利是錢加起來3000元人民幣，「一個男性朋友800元，兩個女性朋友1000元，一個同事大概500元」。

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「九月的工資，千萬不要亂花」

參加婚宴包多少？因各地而異，即便是同一個省份也能出現天差地別的情況。在湖南長沙，朋友關係參加婚禮大約1000元人民幣左右封頂即可，但是在湖南的張家界部分縣市，朋友關係就已經是2000元人民幣打底。

此前山東濟南一名李姓女網友抱怨被瘋傳，文中表示光是利是錢就要將近3000元人民幣，一個月5000元人民幣左右的工資剩下2000多元人民幣，更慘的是「大家還在陸續給我發請帖」，引發單身網友共鳴直呼「錢包被掏空」、「九月的工資，千萬不要亂花」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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