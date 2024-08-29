岑浩輝宣布參選澳門行政長官 指旅遊博彩業野蠻擴張 經濟應多元

新一屆澳門特首選舉於10月13日舉行。辭去澳門終審法院院長的岑浩輝，昨日正式宣布參選第六任澳門行政長官選舉，並透露其施政理念為「奮發同行，持政革新」。他表示，若果當選會致力提升治理效能，以更大決心提升公共服務品質，完善法律體系，建設充滿活力和團結的施政團隊。他亦稱澳門旅遊博彩業過往「野蠻擴張」，會致力促進經濟適度多元發展。 岑浩輝昨在澳門科學館舉行發布會，宣布參選澳門行政長官。在發布會上岑浩輝宣讀參選宣言，指澳門是祖國的掌上明珠，回歸以來發生了翻天覆地的變化，「一國兩制」實踐取得舉世矚目的成就；承諾必全面準確堅定不移，貫徹「一國兩制」的方針，致力發揮澳門獨特優勢，融入國家發展的大局。

他續指，會做好橫琴粵澳深度合作區建設，主動和精準對接國家戰略，打造澳門國際高端人才的集聚高地，將國際大都市的「金名片」擦得更亮，在融入國家發展大局中作出更大的貢獻。 旅遊博彩業 一業獨大 另外，岑浩輝批評，澳門回歸以來，旅遊博彩業發展曾「失序發展，野蠻擴張」，不單擠佔社會及人力資源，亦影響年輕人選擇職業發展；強調「一業獨大」不利澳門長遠發展，並帶來非常大的負面影響，因此經濟要適度多元發展，沒有退路。他表示，會促進經濟適度多元發展，力推新質生產力，築牢維護國家安全的屏障，弘揚「愛國愛澳」優良傳統，提升市民的獲得感、幸福感和安全感。

澳門行政長官提名期為8月29日至9月12日，參選人要取得至少66個提名成為候選人。岑浩輝承認參選準備工作倉促，但經過自己努力及競選辦公室同事支持，已經完成籌備辦公室小組；並在今日起接觸選委爭取支持，及後會按部就班推動選舉工作進程，準備起草政綱。 立法會主席發聲明支持 就岑浩輝宣布參選，全國人大常委、澳門立法會主席高開賢發聲明支持。他指，岑浩輝參選完全符合一國兩制、澳人治澳、高度自治方針；在終審法院工作近25年，處理過多宗大案件，是他個人工作能力的體現和肯定。

現任澳門行政長官賀一誠日前以「身體健康尚未恢復」為由，不競逐連任澳門特首；而岑浩輝暫為今屆唯一宣布参選人。

