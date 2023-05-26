峇里島雙屍案｜內地男被指殺女友後自殺　母指兒無辜：他曾向我求救

記者李宗芳／綜合報道

峇里島酒店內地情侶雙屍命案，印尼警方日前公布調查結果，認為該宗事件是男友謀殺女友後輕生。男方李姓男子母親22日首度打破沉默，接受傳媒採訪稱兒子遇害前，曾向她求救，甚至連她「也曾收到來自遠方的威脅」。

據《紅星新聞》報道，現年45歲李男母親阿娟（化名）稱「兒子很愛很愛程姓女友，為甚麼要殺她？」，還指他已將戶口遷到了女方家鄉江西，兩人還在南昌買了房子。李母表示程女母親也不相信女兒是被李男所殺，甚至還要求印尼警方公布李男的作案動機。

男方母親打破沉默首度發聲，表示兒子遇害前曾向她發出過求救信號。（圖／翻攝紅星新聞）

母：害怕「被謀殺」

「前兩天，程女媽媽還從印尼給我打來視訊電話，她哭著問我為甚麼不過去？」阿娟說她不過去，並不是不愛李男，而是無法面對。另外，她也害怕「被謀殺」，「如果只是我一個人，我可以豁出去，但後來我又結婚了，目前還有個小兒子需要我照顧」。

阿娟稱兒子在峇里島出事前，確實收到過孩子的求救，甚至阿娟本人也收到過來自遠方的威脅。關於這些求救內容以及來自遠方的威脅，阿娟表示已經向警方反映了，對印尼警方稱他兒子「謀殺女友後自殺」的說法，也試圖向印尼相關部門表達不滿，但印尼的相關部門如今沒再接她的電話。

印尼警方日前公開命案現場多項證物。（圖／翻攝微博）