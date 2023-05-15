崩潰｜屋苑內放生逾百隻「小強」　女子：唔忍心殺死小生命(有片)

曱甴，學名稱為「蟑螂」，即使在香港被稱為「小強」，仍然是人見人憎的可怕害蟲。內地廣東省早前卻有一名女子，帶著5盒曱甴在屋苑內的公共花園放生，只見多隻曱甴到處亂衝亂爬，嚇得其他住戶立刻通知屋苑保安處理事件，而涉事女子為自己的缺德行為竟然辯稱「不忍心殺死這些小生命」。
綜合報道，廣州市天河區芳草園一名業主爆料，社區內有居民放生數盒曱甴，網上影片顯示，一座大石頭上有5個盒子，裡面全是德國曱甴，估計有逾百隻，目測也有多隻曱甴在花園爬來爬去。據指，一名婦人7日在屋苑公共空間散步期間，看到一名女子在花園到處擺放藍色的盒子，婦人一始以為女子在餵貓，後來卻發現盒裡走出來的竟然是活生生的曱甴。那女子更辯稱「不忍心殺死這些小生命」。之後有居民將照片和影片上載到社交群組，其他人隨即督促管理署報警處理。
網民：涉嫌故意傳播病菌應刑事立案
管理署人員表示，事後已勸阻當事人並對屋苑進行消毒殺菌，「在社區裡面放生甚麼東西都不行」，人員又指，當時那女子仍有3盒沒放，她還準備要放生，人員立刻將3盒曱甴處理掉，後來再找回涉事女子，馬上進行教育，女子也當面保證不會再有下次，管理署當日下午，也聯繫了人員到屋苑進行消毒工作。
消息曝光後，引發內地網民熱烈反應，紛紛留言：「發甚麼癲」、「可怕，是不是故意說放生的啊」、「涉嫌故意傳播病菌，抓起來，刑事立案」。