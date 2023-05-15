崩潰｜屋苑內放生逾百隻「小強」　女子：唔忍心殺死小生命(有片)

網民：涉嫌故意傳播病菌應刑事立案 管理署人員表示，事後已勸阻當事人並對屋苑進行消毒殺菌，「在社區裡面放生甚麼東西都不行」，人員又指，當時那女子仍有3盒沒放，她還準備要放生，人員立刻將3盒曱甴處理掉，後來再找回涉事女子，馬上進行教育，女子也當面保證不會再有下次，管理署當日下午，也聯繫了人員到屋苑進行消毒工作。 消息曝光後，引發內地網民熱烈反應，紛紛留言：「發甚麼癲」、「可怕，是不是故意說放生的啊」、「涉嫌故意傳播病菌，抓起來，刑事立案」。