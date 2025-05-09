嶺南古築遺珍　一扇「滿洲窗」裏看遍四季

人們常説，眼睛是心靈之窗，對園林建築而言，窗便是建築之眼。

在傳統嶺南園林建築中，原來有一種獨具特色的窗，從這扇窗望出去，能看到流光溢彩的夢幻光景，一眼便能看遍四季，它便是「滿洲窗」。

文章出處：「當代中國」網站

嶺南建築裝飾「滿洲窗」 不是來自滿洲？

平時到教堂參觀，雕刻精美的彩繪玻璃總是成為眾人關注的焦點，透過不同顏色的切割玻璃和外部光線的結合，映照出玻璃上的各種圖案，美輪美奐。

而嶺南園林建築中的滿洲窗，無論是外形還是應用概念都非常相似。

滿洲窗，其實是民間俗稱，這種工藝的正式名稱為套色蝕刻玻璃，又名玻璃鏡畫，在晚清至民國期間尤為常見，是珠三角地區特有的建築裝飾。