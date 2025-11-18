川航等多間內地航空公司取消部分赴日航班　徐州停訪姐妹城巿

日本首相高市早苗日前在國會發表的涉台言論，令中日關係緊張。內地媒體報道，多家航空公司已取消部分日本航班。另外，有內地城市取消拜訪日本姐妹市的行程。

根據內媒《極目新聞》17日報道，文化旅遊部近日發布提醒，建議中國遊客近期避免前往日本旅遊後，國內包括國航、東航、南航、海航、川航在內的多家航空公司，陸續發布「關於日本航線客票特殊處理的通知」，多家航空公司目前已取消部份赴日航線。極目新聞記者經查詢發現，四川航空已取消明年1月1日至3月28日期間，成都往返札幌的航班。川航官方客服也確認，該航線「確因公司計劃原因」取消航班。此外，春秋航空多班涉日航線顯示「航班取消」。春秋航空相關負責人表示，目前取消的航班是根據先前計劃取消的。至於之後涉日航班是否會減少或取消，正密切追蹤和評估旅客的退改簽情況，將視情況而定。