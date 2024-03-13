工作狂年食300次外賣　29歲浙江男患胃癌

《杭州日報》報道，浙江省杭州市29歲何姓男子一個月前感到腹痛、頭暈及四肢無力，起初以為是胃病發作，隨便吃了胃藥了事。他在母親勸說下前往醫院接受胃鏡檢查，方得知自己患上胃竇腺癌。母親質疑兒子患病或與一年吃近300次外賣、一周至少兩次消夜有關，「幾乎天天這麼吃，不病才怪了！只是沒想到……」

報道指，何男是同事間公認的工作狂，年紀輕輕深得公司領導賞識，是單位重點培養對象。一個月前他覺得腹痛，且有頭暈目眩、四肢無力，還發現大便「黑漆漆」，起初以為是胃病，他以為和以前一樣吃點藥就好了。兩周前，何男在母親勸說下去醫院做胃鏡檢查，方得知自己患上胃竇腺癌，在浙江省人民醫院胃腸胰外科接受評估，所幸只有病灶周邊淋巴結腫大，沒有明顯遠處轉移病灶。經過胃腸胰外科主任王元宇醫生及主診醫生魯超施以腹腔鏡胃癌根治手術後，他被切除三分之二胃部及周邊淋巴結，需接受後續輔助化療。