工信部：全面推進6G技術研發 加快布局人形機械人、元宇宙等未來產業

工業和信息化部表示，中國已建成全球規模最大、技術領先的5G網絡，截至去年底，累計建設開通5G基站231萬個，5G網絡覆蓋全國所有地級市及縣城城區，「十四五」期間將持續提升5G網絡覆蓋，大力推進5G技術及產品應用等。

工信部稱，接下來會研究制定未來產業發展行動計劃，加快布局人形機器人、元宇宙、量子科技等前沿領域，全面推進6G技術研發，「我們不斷總結5G發展經驗，支持產業界組建了IMT2030(6G)工作組，為產業界、研究機構、基礎運營商等搭建產學研用平台，加強國際合作和交流，加強技術研發」。

此外，工信部表示，會培育壯大新興產業，聚焦5G、人工智能、生物製造、工業互聯網、智能網聯汽車、綠色低碳等重點領域，不斷豐富和拓展新的應用場景，以及實施「機器人+」應用行動，推動物聯網產業規模化、集約化發展。

工信部：中國 建成全球規模最大移動物聯網

工信部指出，中國已建成全球規模最大的移動物聯網，連接數達到18.45億戶，佔全球總連接數的70%以上，成為全球主要經濟體率先實現「物超人」的國家。工信部又指，移動物聯網在數字城市建設、智能製造、智慧交通、移動支付等領域實現了較大規模應用，「這個大家都有深刻體會，便利了我們的生活，改變了我們的生活方式」，未來會深入推進移動物聯網全面發展，將移動物聯網應用深入到各行業各領域，支持數字中國及智慧城市建設。