巨額財產「不能說明來源」 河北唐山前副市長王久宗被移送起訴

唐山前副市長王久宗涉受賄、行賄，並有巨額財產不能說明來源，被開除黨籍並移送檢察機關起訴。(互聯網)

中紀委國家監委通報，已退休5年的河北省發改委前巡視員王久宗嚴重違紀，同時涉犯受賄、行賄及巨額財產來源不明罪，給予開除黨籍處分，取消退休待遇，收繳違法所得，移送檢察機關起訴。

河北紀委：瞞報房產 以不正當手段謀求職務升遷

通報指，經河北省紀委監委調查，王久宗喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠、不老實，無視組織要求，瞞報個人房產，在組織函詢時謊話連篇，利用職權影響干預幹部職務調整工作，跑官要官，採取不正當手段謀求職務升遷。

河北紀委：用違紀違法所得賺錢 利用他人放貸謀巨額收益

此外，王久宗罔顧中央八項規定精神，毫無廉潔意識，違規收受大額禮金，接受他人宴請；「當官還想發財」，用違紀違法所得參與企業經營，在管理服務對象處長期放貸獲取巨額收益。

河北紀委：任性用權 貪欲膨脹 大搞權錢交易

與此同時，王久宗「任性用權，肆意妄為」，致使國家利益遭受損失；貪欲膨脹，大搞權錢交易，利用職務便利，為他人在企業經營和項目承攬等方面謀利，非法收受巨額財物；家庭財產和支出明顯超出合法收入，巨額財產不能說明來源。

王久宗長期於遵化任職 曾任唐山副市長10年

65歲的王久宗為河南遵化人，早年長期在遵化縣(註：由唐山市管轄，1992年撤縣設市)任職，至1994年1月升任遵化市遵化鎮黨委書記，同年10月出任遵化市委常委、農工部部長；1998年2月起擔任遵化市副市長，至2002年調任唐山市玉田縣委副書記、縣長，次年出任玉田縣委書記。2007年，王久宗出任唐山市副市長，2010年兼任市委常委，至2017年1月調任河北省發改委巡視員，同年9月退休，今年2月被查。