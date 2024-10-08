巴基斯坦中企車隊遇襲 中國人2死1傷

巴基斯坦中資企業卡西姆港發電有限公司的車隊，在巴基斯坦南部港口城巿卡拉奇的國際機場附近遭遇恐怖襲擊，造成兩名中國人遇難、1名中方人員受傷，巴基斯方面亦有多名人員傷亡，據報傷者合共最少8人。分離主義武裝組織「俾路支解放軍」承認策動爆炸襲擊，針對包括中國工程師和投資者的車隊，引爆車上爆炸裝置。

中使領館強烈譴責要求巴方徹查

中國駐巴基斯坦使領館強烈譴責恐怖主義行徑，要求巴方對事件進行徹查、嚴懲兇手，同時採取有效措施，確保在巴中國公民、機構和項目安全。巴基斯坦總理夏巴茲強烈譴責事件，強調已展開緊急調查，以確定兇手身份並將其繩之以法，並承諾巴方堅定致力保護中國朋友，不遺餘力確保在巴中國公民的安全。