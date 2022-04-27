巴基斯坦自殺式恐襲　俾路支解放軍為何對中國公民發動襲擊？

巴基斯坦自殺式爆炸，俾路支解放軍為何對中國公民發動襲擊。(AP)

巴基斯坦南部城市卡拉奇大學校園內、鄰近孔子學院的一輛小巴，周二遭自殺式炸彈襲擊，造成4死，包括3名中國人，為當地孔子學院院長黃桂平及兩名漢語教師，另有一名中國公民及一名巴基斯坦護衛在襲擊中受傷。當地分離武裝組織俾路支解放軍(BLA)承認責任，指是該組織首次由女性施襲。究竟俾路支解放軍為何對中國公民發動襲擊？

俾路支解放軍是甚麼人。(網上圖片)

綜合巴基斯坦媒體報道，這個組織活躍在巴基斯坦與阿富汗接壤的俾路支省，近年開始把目標對準在巴大陸公民和中資企業。據內地官媒《環球時報》報道稱，近年來，該組織開始將目標對準在巴中國公民和中資企業，公開資料顯示，「俾路支解放軍」尤其是其下屬的「馬吉德旅」近年來曾多次對在巴中國公民和中資企業發動襲擊。

根據內地新浪網報道，俾路支省，天然資源豐富，位署重要地理位置，由於歷史原因，境內俾路支族曾遭殖民主義勢力強行分割，民族主義警覺性很強，該省的部落力量對巴基斯坦中央政府的現代治理有很強抵觸情緒，逐漸形成恐怖主義傳統。著中巴經貿關係的深化，進一步引發俾路支分離主義勢力的政治和經濟焦慮。

專家：組織發現針對中國企業或人員起更大效果。(新浪網截圖)

專家：組織發現針對中國企業或人員起更大效果

報道引述復旦大學南亞研究中心副主任林民旺對深圳衞視直新聞訪問指，這個組織本質上是要把俾路支從巴基斯坦獨立出去，所以「俾路支解放軍」最早是專門針對巴基斯坦政府和巴基斯坦軍隊，後來發現針對中國和外國在巴企業和人員能起到更大效果，所以就慢慢將「槍口」對准後者。

近年該組織針對大陸公民恐攻行為，去年8月20日，利用「小男孩人肉炸彈」炸毀中國車隊，造成1名中方人員受輕傷，2名當地兒童死亡，多人受傷；2018年11月，發動針對中國駐卡拉奇總領事館的襲擊；2019年5月11日，多名持槍武裝人員闖入由中資建設的瓜達爾港明珠酒店，並與警方及安全部隊展開槍戰。惟這次襲擊不在俾路支省境內，而是發生於巴國首府克拉嗤。