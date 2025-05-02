巴塞隆拿街頭遇小偷 中國青年「鎖喉功」捉賊獲大讚(有片)

許多人都擔心西班牙的治安問題，特別是有小偷專門鎖定遊客下手。山東一名青年近日在西班牙巴塞隆拿街頭遇到小偷，當場使出鎖喉招式把對方制服，獲當地警員和市民讚賞。 內媒報道，事件發生於周二(4月29日)，一名戴眼鏡的山東青年光天白日下在巴塞隆拿街頭遇到小偷，當場裸絞鎖喉將其制服，他還用西班牙語大聲喊道，「放鬆，別掙扎！」引發當地警察現場「點讚」，民眾鼓掌。

任職攝影師的「鎖喉哥」介紹自己在一家當地拍攝制片公司工作，當天正於街頭拍攝，當時有兩名小偷，其中一人吸引其注意力，一名騎電動滑板車的男子偷自己價值約10萬元人民幣的相機，惟很快被他及攝影師、助理發現，追上將其中一人放倒在地。他指自己曾學習自由搏擊、跆拳道和巴西柔術，每天都會訓練，在擒賊過程中沒有令小偷受傷，事發後警員很快就趕到現場，圍觀民眾鼓掌。

「他們特別喜歡偷中國人」 反對網民自學招式 他又表示抓小偷也不是第一次了，「最近兩個月就抓了三次小偷」，不過他反對網民自學鎖喉招式，「因你不知道他身上有沒有攜帶東西，你不知道他有幾個同夥要做甚麼。他們特別喜歡偷中國人，這些都是他們眼中的肥肉，而且在海外你即使報警之後，溝通也是個問題。海外我建議大家一定要少去那些偏僻的地方，在人多的地方，你發現被偷被盜之後，一定要大聲的呼救。」 早前多名中國演員也在網上公開在外地遇扒手的經歷。其中，演員孫堅曾發布自己被偷全程監控，稱在巴塞隆拿出門工作時被人偷走手提包。2023年，吳千語丈夫施伯雄在意大利被偷背囊，靠Airtag追蹤至垃圾桶找回證件。2024年，黃奕在巴黎被盜鞋，隨後穿上酒店拖鞋冒雨狂奔到店內買鞋。今年2月，郭富城妻子方媛稱在米蘭機場被搶劫，損失證件銀行卡相機等財物。