巴黎奧運｜中國反興奮劑中心批《紐時》炒作報道　圖影響中國運動員心理

中國反興奮劑中心發布聲明表示，點名美國《紐約時報》日前發表的文章，再度炒作中國泳手因食品受污染被驗出興奮劑超標事件，並進行歪曲解讀和斷章取義，企圖擾亂巴黎奧運游泳比賽的秩序，影響中國運動員心理並削弱競技能力，斥極不公平及不道德，誤導公眾對反興奮劑工作的認知，損害世界游泳運動員對巴黎奧運的信心，中心對此強烈譴責和堅決反對。
《紐約時報》上月30日引述匿名人士報道，兩名中國游泳選手於2022年檢測出對違禁藥物呈陽性反應，其中一名女選手預定參加巴黎奧運。報道引中國當局稱，兩名選手在北京一間餐廳吃漢堡包時不小心攝取某種類固醇而被驗出「微量」違禁藥物，強調是食品污染而非使用禁藥所致。
判定運動員無過錯 處理結果不對外公布
聲明指在2022年10月6日，中國反興奮劑中心實施的賽外興奮劑檢查中，兩名游泳運動員的樣本尿樣檢測結果呈極低濃度的美雄酮代謝物陽性，證據表明泳手是在外出就餐時，不知情下攝入受到美雄酮污染的肉食品導致，依照《反興奮劑規則》和《世界反興奮劑條例》規定，中心判定運動員無過錯或疏忽，決定不提出違規指控，有關決定通報世界反興奮劑機構和國際泳聯，並得到認可。依照《反興奮劑規則》和《世界反興奮劑條例》的有關規定，為保護運動員的合法權益，不按興奮劑違規處理且相關方未提起上訴的案件，處理結果不對外公布。
中心又指，肉食品中的興奮劑污染問題是在全球範圍內普遍存在的問題，類似事件在許多地區都會發生，近期美國田徑運動員Erriyon Knighton的興奮劑檢測結果呈類固醇陽性，美國反興奮劑機構宣稱是食用受污染的肉類引起的，決定毋須作出禁賽處罰，並允許代表美國參加巴黎奧運，批評《紐約時報》執意將興奮劑問題政治化、工具化，強烈呼籲媒體秉持實事求是態度，公平對待因為食品或環境污染等原因無意攝入禁用物質的運動員，為維護運動員的合法權益和體育運動公平競爭而努力。