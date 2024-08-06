中國本屆奧運不再「送房」獎勵奧運冠軍　專家：地產商資金緊張自顧不暇

中國運動員在巴黎奧運屢創佳績，已拿下21面金牌。過去地方政府或地產商送房獎勵奧運金牌選手的消息，在本屆卻幾乎沒有出現。專家指，地產商資金緊張，債務困擾，已沒能力以送房來營銷。

約定俗成的傳統 內媒《每日經濟新聞》指，2004年雅典奧運結束後，為中國奪得首面男子田徑奧運金牌的劉翔獲贈上海一戶房產，此後免費送房似乎成了約定俗成的傳統。2008年北京奧運，華僑城集團向劉子歌、王勵勤等奧運冠軍，分別贈送了一戶上海閔行區新浦江城房產，單戶總價100萬元人民幣（約457萬元新台幣）以上。 2012年倫敦奧運，綠城集團向孫楊和葉詩文分別贈送一戶杭州翡翠城的房產，單戶總價約300萬元人民幣（約1371萬元新台幣）。2021年東京奧運後，雅戈爾集團向射擊選手楊倩贈送寧波江上花園房產一戶，該社區房源總價介於285至440萬元人民幣（約1300至2010萬元新台幣）。

報導提到，本屆巴黎奧運，此類獎勵房子的消息卻很少出現。在奧運桌球混雙比賽結束後，前桌球運動員王楠的丈夫郭斌在網路上發文表示，將贈送2名金牌得主各一塊3公斤的金牌，總價值約700萬元人民幣（約3200萬元新台幣）。然而，郭斌在上屆東京奧運送出了9戶豪宅。 中南財經政法大學兼職教授、財經評論員譚浩俊分析，往屆奧運期間出現不同的開發商向奧運冠軍獎勵房子，是因為整個房地產行情上漲，開發商銷售量增長，資金量充裕。甚至在一些地方，開發商明知現金流緊張，也會通過獎勵房子的方式來進行造勢。