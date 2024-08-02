巴黎奧運｜內地男踩單車橫跨1.55萬公里睇比賽　16個月花5萬幾

中國內地一名騎行愛好者，去年3月從北京鳥巢出發，一路「踩單車」途經18國、橫越1.55萬公里，最終在奧運開幕前一天抵達巴黎，他自爆在阿富汗碰到士兵扛火箭筒衝來，當場嚇壞。

綜合內媒報道，來自江西38歲自行車愛好者朱志文，被網友戲稱為「鐵錠」，7月26日結束了從北京到巴黎的最後一段行程，開心地來到凱旋門前合影，還特意穿著紅色上衣到塞納河邊觀看奧運會開幕禮，高呼「中國隊，加油」。

阿富汗遇持武士兵嚇親

據報道，朱志文這次騎行一共花了16個月，在2023年3月12日從北京奧運主體育場鳥巢出發，途經阿富汗、伊朗、伊拉克、埃及、希臘、德國、法國等18個國家，總行程超過1.55萬公里。

其實這並非朱志文第一次騎行看奧運，2016年前他從上海出發，騎行亞洲-非洲-美洲，耗時4個月抵達巴西里約，他向記者表示，這次一大變化是不需要跨越浩瀚的海洋，路上的意外也沒有那麼多，只有途經阿富汗時：「看到有人拿着AK和火箭炮（筒）就衝過來了，結果只是為了和我合影拍照，嚇我一跳」。