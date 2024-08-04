巴黎奧運｜全紅嬋弟妹同練跳水　全爸爸冀當「孩子的後盾」

內地跳水小將全紅嬋與拍檔陳芋汐，日前在奧運女子雙人10米台決賽強勢奪金，全紅嬋的家人透過轉播見證了她的「水花消失術」。她的父親全文茂開心地說會殺隻雞慶祝，並祝福她在接下來的單人項目表現越來越好。
據《新華網》與《極目新聞》等內媒，全紅嬋比賽當天，她的家人和啟蒙教練陳華明，來到廣東湛江市麻章區文化綜合服務中心，與一眾鄉親們在大廳裡收看轉播，為她加油。
弟妹表現得十分沉穩
相比鄉親們的激動，全紅嬋的弟妹表現得十分沉穩，目不轉睛地看比賽。報道稱，他們2人也是跳水運動員，妹妹全紅桃和姐姐一樣從小練習跳水，弟弟全進鵬也在2年前開始練習跳水，目前正在湛江體育運動學校學習。
在結果出來前，「全爸」全文茂表現平靜。直到女兒奪金，才終於激動起來，連說好幾聲「開心」。當被問到會怎麼慶祝女兒奪金時，全文茂說：「會殺隻雞，大家一起坐下來，團團圓圓地慶祝一下。」
「就希望她越來越好！」
被問及自己對女兒的期許時，全文茂表示：「我沒有給她甚麽壓力，沒有要求她到甚麽程度」。他接着說：「我希望她能放鬆、放開，自由地發揮。啥事都有父母在後面，做父母的就是孩子的後盾。」
對於全紅嬋接下來即將繼續參加女子單人10米台項目，全文茂僅說：「不會給她壓力，就希望她越來越好！」
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