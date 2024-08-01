巴黎奧運乒乓球混雙決賽，國家隊的王楚欽和孫穎莎以4：2擊敗北韓的李正植及金琴英奪得金牌，後者被譽為「神秘之師」，打法特別先後淘汰日本和香港組合，外界對他們了解不多。內媒報道，原來兩人正為內地乒乓聯賽重慶中濱體育旗下的成現男隊、中濱女隊效力。重慶中濱體育總教練李笑霜透露，二人訓練非常刻苦，每天都會5點起床做早操及體能訓練，從不玩手機，「他們剛來時有些小技術還略顯粗糙，但現在已經突飛猛進」。

在決賽後的採訪環節，李正植及金琴英在記者們的追問下終於開口。李正植表示：「我們是在本國訓練的（混雙），日常就是在北韓訓練。」金琴英則表示：「我們從中國隊身上學到了很多，他們一直是全球最優秀的乒乓球隊伍，有很多值得我們學習的地方。希望以後能更加努力，下次爭取勝利。」

重慶中濱體育總教練李笑霜接受內媒採訪時介紹，這對北韓組合是於年初加盟，隨隊參加了乒乓球甲A聯賽長春站比賽，除了李正植和金琴英，球隊也邀請了同樣來自北韓的卞松京和咸有成加盟，男隊女隊各2人，由於北韓很少參加國際賽事，故希望通過參加中國甲A聯賽保持狀態。

「奧運秘密武器」 打法特別對手不適應

李笑霜表示，兩人應該是北韓為巴黎奧運準備的秘密武器，並提到「神秘組合」爆冷擊敗日本張本智和/早田希娜組合的表現，分析這和他們的技術特點有關，「他們在甲A聯賽分別是參加男團和女團比賽，沒有混雙。他們的混雙練習都是在北韓封閉訓練，哪怕我是教練，也沒見過他們在國內練習混雙。」對於這對組合的技術特點，「李正植採用主流的右手橫拍打法，兩面反膠，正手能力不錯，擅長反手大角度。金琴英是左手橫拍打法，正手反膠，反手長膠，移動很快，護台能力很強。巴黎奧運很少人用長膠。所以遇到這對組合的時候，很多人都會不適應。」

沒其他休閒生活 「除吃飯休息都在練球」

李笑霜介紹，二人於中國非常刻苦，從來不玩手機，也沒有其他休閒生活，除吃飯休息幾乎都在練球，非常自律。在吉林比賽期間，兩人清晨5時許就會起床做早操及體能訓練。由於參賽隊伍太多，每隊使用球台的時間只有一小時，但他們練完後會在場邊等候他人結束，「如果有空的球台出現，他們又會去繼續練習、爭分奪秒」。他透露北韓球員在意志力、心理質素都非常優秀，只是在台內小球技術方面略顯粗糙，他們會通過翻譯詢問各種技術細節，經過一段時間的琢磨和練習，技戰術明顯提高，「這次來中國打甲A聯賽是一次很好的交流學習機會」。