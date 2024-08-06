巴黎奧運︱國體局高層涉發表「偏美諷中」言論 官方嚴肅查處違規行為

內地傳媒報道，國家體育總局表示，針對近日網上出現質疑國家體育總局下屬單位幹部袁昊然通過個人社交媒體發佈不當言論的信息，局方已關注到相關情況，並立即開始調查處理。公開資料顯示，袁昊然曾任國家體育總局湛江潛水運動學校黨委書記、副校長，體育總局游泳運動管理中心游泳部部長。今年3月起，擔任體育總局自行車擊劍運動管理中心副主任。

有報道指，一個叫「混合泳」的微博帳號發布爭議帖文，有指該帳號屬前國家體育總局游泳運動管理中心游泳部主任袁昊然。在微博平台，該帳號目前因被投訴違反相關規定，現已被禁言無法查看。近日，美國游泳隊因賽後集體變成「紫薯臉」引發熱議，內地網民質疑此類現象是否與「服用藥物」有關。該微博帳號發文稱也許是因為中國某間轉播公司螢幕偏色，被指疑似偏袒美國，為對方辯解「洗白」，帳號甚至以「天朝運動員」稱呼國家隊運動員。網民亦發現該帳號諷刺打破奧運紀錄奪金的中國新星泳將潘展樂為「人間奇跡」，還發現其以往多條微博都疑似存在不當政治言論。

