巴黎奧運｜官媒聚焦中美金牌榜並列第一　內地網民：別算漏香港台北4金

巴黎奧運閉幕，中國和美國同樣得40面金牌，惟中國因在銀牌數目不及美國居第二位。內地官媒報道消息時為獎牌榜定調，強調「中國金牌榜並列第一」，及創境外參賽最佳成績，隨即成為微博熱搜話題。

有內地網民及媒體「自行製作」獎牌榜，將中國香港隊的兩面金牌和中華台北隊的兩面金牌都計算在內，認為以「主權」角度中國有44金，應獨佔榜首，「你們忘記香港和台灣了嘛？香港有兩塊金牌！台灣有兩塊金牌！香港和台灣都是屬於中國的！ ​​​中國，NO.1 !」、「我們就是第一！」、「中國金牌數44，而且乾乾淨凈！」、「建議中國香港和中國台北的獎牌一起列入中國獎牌。因為大家都是中國人。希望未來可以見到這一幕吧。」、「《義勇軍進行曲》在巴黎奧運場館共響起42次」，惟微博亦有網民強調「既然奧運會是分協會，那就按協會計算」。

中國代表團稱實現拿乾淨金牌目標 另外，巴黎奧運中國體育代表團副團長劉國永表示，中國實現了拿乾淨金牌的參賽目標，運動員面對高頻次的賽前興奮劑檢查，始終遵守國際規則，積極配合檢查，從未查出陽性。他說，截至前日，有151名運動員接受214次興奮劑檢查，數量少過上屆東京奧運的230次，體現了國際反興奮劑組織，對乾淨的中國運動員，以及中國反興奮劑治理成效的認可，贏得對美反興奮劑鬥爭的階段性勝利。中國代表團在五環旗下，面對美國極限施壓，穩善處理中國游泳運動員藥檢事件，用實力贏得世界的尊重。