中國反興奮劑中心今日(6日)發表聲明，稱注意到《環球時報》發布關於美國奧運田徑新星跑手禮頓（Erriyon Knighton）興奮劑陽性疑點的報道，他在3月的興奮劑賽外檢查中被查出呈類固醇(群勃龍)陽性。但美國反興奮劑機構(USADA)在巴黎奧運國內預選賽開始前突宣稱禮頓的陽性結果是食用了受污染的肉類引起，決定不實施處罰並允許他參加奧運。中心批評USADA在面對中國游泳運動員興奮劑污染事件時表現「雙重標準」。

佛州餐館食用受污染肉類 仍允許參加奧運

在今次案件中，獨立仲裁員裁定受污染的肉類來自佛羅里達州的一間餐館。中心指，該宗興奮劑陽性案件諸多疑點仍懸而未決，據相關研究表明，群勃龍是一種蛋白同化製劑，具有極強的提升力量和爆發力的作用，並不是常見污染物質，近年全球發生了數以百計的群勃龍陽性，絕大多數都是基於四年禁賽的標準予以處罰，僅三名美國運動員因主張食品污染而逃脫處罰，