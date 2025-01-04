巴黎比哈爾濱高緯度卻非「冰城」　為何中國冬天特別冷？

如果說在同一緯度上，中國冬天會比其他國家地區更冷，甚至會是最冷，大家是否覺得意外嗎？

文章出處：「當代中國」網站

漠河與利物浦相差30℃

因為陽光入射方向與角度（太陽高度角），太陽輻射會隨緯度增加而減少，所以在地球整體來說，氣溫從赤道向兩極遞減。不過，氣溫還受其他地理因素影響，這令同一緯度地方氣溫會有差異。

中國的冬天真是比其他同一緯度地區更冷嗎？氣溫會低多少？內地媒體列舉了一些例子：英國西海岸的利物浦，與中國「北極」，黑龍江的漠河緯度很接近，都是北緯53度左右。但利物浦即使在冬季，每天清晨最低氣溫大都在0℃以上，港口終年不凍，漠河同時期則是千里冰封，氣溫低至-30℃以下。

利物浦的氣溫，大約與中國浙江杭州、湖南長沙相約，但這兩個中國城市緯度僅28至30度，比利物浦低很多。

廣州1月有霜期2.8天

同樣是黑龍江，省會哈爾濱是著名的「冰城」，當地1月平均溫度低於-19℃。大家或沒想到，哈爾濱緯度其實比法國的巴黎還低，而巴黎1月份平均溫度在0℃以上。

另一個例子是俄羅斯莫斯科位於緯度55至56度，其1月平均氣溫為為-9.3℃，而中國遼寧省的瀋陽，緯度比莫斯科低約14度，惟1月平均氣溫卻是-11.5℃。