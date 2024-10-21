巴黎聖母院｜中國專家參與復修工程　彼此分享經驗助更好合作

法國當局計劃於今年12月重新開放曾被大火蹂躪的巴黎聖母院。有份參與巴黎聖母院修復工作的中國文物保護專家周萍，接受香港電台專訪時表示，國際合作的意義，是讓不同背景的人，走入彼此研究領域，促進文化碰撞，形成更好成果。

周萍赴法國14日受到很大啟發

秦始皇帝陵博物院副院長兼中法合作項目負責人周萍，今年2月前赴法國展開為期14天的修復工作。她說期間主要是了解教堂火災後，整個修復流程，包括資料收集整理、檢測分析研究、現場維修、項目管理等。過程中，中方分享中國有關文物保護工程經驗，以交流溝通為主，當中她亦受到很大啟發。

周萍認為秦始皇陵出土的大量火燒木材，與巴黎聖母院火災損毀的木構件有相通性，希望結合兩處世界遺產的保護研究；另一方面，期望探索兩個世界文化遺產地的合作可能。