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中國
2024-10-21 10:17:00

巴黎聖母院｜中國專家參與復修工程　彼此分享經驗助更好合作

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巴黎聖母院｜中國專家參與復修工程　彼此分享經驗助更好合作。（資料圖片）

巴黎聖母院｜中國專家參與復修工程　彼此分享經驗助更好合作。（資料圖片）

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法國當局計劃於今年12月重新開放曾被大火蹂躪的巴黎聖母院。有份參與巴黎聖母院修復工作的中國文物保護專家周萍，接受香港電台專訪時表示，國際合作的意義，是讓不同背景的人，走入彼此研究領域，促進文化碰撞，形成更好成果。

8月塔尖已經重現雛型

巴黎聖母院大火於2019年4月發生，有800多年歷史的巴黎聖母院尖塔和屋頂遭嚴重焚毀，當時法國總統馬克龍承諾在5年內完成修復。香港電台今年8月採訪巴黎奧運期間，亦曾到聖母院外了解情況，見到修復工作進行得如火如荼，被焚毀的塔尖已經重現雛型，部分建築被布圍起，院內多個地方架起金屬棚架，有數個吊臂將建築物料運送至院內。當時聖母院仍被鐵板圍封，尚未重開，有不少遊客前來與復修中的教堂影相留念。

香港電台今年8月採訪巴黎奧運期間，曾到聖母院外了解情況，見到修復工作進行得如火如荼。（港台圖片） 周萍接受香港電台專訪時表示，國際合作的意義，是讓不同背景的人，走入彼此研究領域，促進文化碰撞，形成更好成果。（港台圖片）

周萍赴法國14日受到很大啟發

秦始皇帝陵博物院副院長兼中法合作項目負責人周萍，今年2月前赴法國展開為期14天的修復工作。她說期間主要是了解教堂火災後，整個修復流程，包括資料收集整理、檢測分析研究、現場維修、項目管理等。過程中，中方分享中國有關文物保護工程經驗，以交流溝通為主，當中她亦受到很大啟發。

周萍認為秦始皇陵出土的大量火燒木材，與巴黎聖母院火災損毀的木構件有相通性，希望結合兩處世界遺產的保護研究；另一方面，期望探索兩個世界文化遺產地的合作可能。

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周萍說，目前中、法在文物保護領域的知識、技術、經驗、科研水平都較高，雙方合作的意義在於加強文物保護工作者之間的經驗交流、團隊合作，以及人文交流。她又提到自2016年開始，陝西與法國機構已經開展一系列合作，從文物保護、科研到人才培養，不斷深入細化合作，期望未來將在更多領域加強交流。

原文刊登於 香港電台

法國當局計劃於今年12月重新開放曾被大火蹂躪的巴黎聖母院。（資料圖片）

法國當局計劃於今年12月重新開放曾被大火蹂躪的巴黎聖母院。（資料圖片）

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