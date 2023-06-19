布林肯訪華｜許楨︰氣氛改善不改中國外交策略　劉銳紹料制裁不放鬆難見「融冰」

美國國務卿布林肯訪華，並與國家主席習近平會面，為兩國有如冰封的外交滲入一絲暖意。香港智明研究所研究總監許楨表示，中國對美國政界強硬，對美國民間積極，對西方個別國家忍讓的態度在二十大後基本確立，不會因會面改變，形容兩國關係只由「激烈碰撞」轉為「平穩冷淡」。時事評論員劉銳紹認為，雙方外交佈局早已完成，現時只是在冷戰中「回一回氣」，預料美方短期內不會放鬆制裁，難言有「融冰」跡象。

許楨向《am730》分析指，中國對美政策在二十大後出現轉變，對美國政界表現強硬，毫無回旋餘地，說話不留顏面；對美國工商、科技、金融等民間則採取積極態度，為他們在中國投資提供空間和便利；對於美國以外的西方國家，尤其德國和法國提供更多空間，亦採取較忍讓態度，不放棄分離歐洲和英美。他認為，中國上述的外交方針不會因布林肯訪華轉變，並繼續推進外交部署，包括做好中美軍事衝突的最壞打算，以及爭取在中東、東南亞、拉美等國家靠攏。

美國大選前對華柔軟可圈可點

美國方面，許楨指出，明年是美國總統大選，過往民主共和兩黨在選舉期均擺出對中強硬姿態，以爭取選票，但現時已進入美國大選熱身期，布林肯和美國總統拜登反而採用柔軟的對華策略，相信與大選有關，「可能是要顯示可以處理好對華關係，愈近選舉對華愈溫和，可圈可點」，但選前美國仍有可能打「中國牌」，相信中國亦會有所回應。他亦認為，即使美國轉向柔軟對華態度，亦只會在姿態上不刺激中國，對華為和TikTok等制裁不會放鬆，在台灣問題上亦可保持冷靜，坐等民進黨賴清德或民眾黨柯文哲勝選。

許楨認為，中美關係回暖可能性不高，即使因美國和台灣選舉出現溫和態度，中美亦不會太熟絡，如美國繼續態度柔軟，雙方氣氛就會好一些，形容兩國關係只會由過去的「激烈碰撞」轉為「平穩冷淡」，未來兩國元首有機會在G20峰會作短暫會面，但不會有實際效果。

中美外交佈局已定無「融冰」跡象

劉銳紹向《am730》表示，兩國在過去兩、三年已完成各自的「合縱連橫」，外交佈局已定，雙方都互相吃不掉對方，故在雙方冷戰之中，出現「回一回氣」的情況，雙方有意緩和，絕非有「融冰」跡象。他解釋，現時中美兩國經濟不佳，處於「彼此也在捱」的局面，「哪方無咁傷就贏，雙方都想避免出現二十世紀的全球經濟大衰退」。

但他認為，中美雙方心防很強，即使習近平與拜登會面，亦不可解讀為「融冰」，若雙方解除對方的貿易限制才算「融冰」，但預料短期內不會發生，估計除非雙方在制裁中元氣大傷，或其中一方有壓倒勝優勢，中美的互制才有望放鬆。