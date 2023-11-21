帶父母去張家界就是「頂級大孝子？」　南韓以「孝」之名開辦旅行團

南韓銀髮族一窩蜂到內地張家界遊玩，原因竟和孝道有關！原來是張家界旅遊宣傳，和南韓孝道文化結合，意思是只要是「頂級大孝子」，就得把爸媽送到張家界玩。據統計，大陸湖南張家界，今年前八個月入境旅客近29萬人次，當中南韓遊客就佔三分之一，而且大多數都是銀髮族。探究原因，除了山景相當壯麗之外，主要與觀光宣傳手法有關。

今年超過29萬名南韓遊客造訪張家界 據內地《新週刊》報道，今年長假湖南張家界山上，滿滿都是南韓遊客，在他們眼中，這座城市在中國的地位與北京、上海不相上下。報道指出，南韓人喜歡爬山，也會攜老扶幼一起去爬。據統計，南韓民眾2018年在登山裝備上的花費高達23億美元（約179.17億港元），超過看電影或化妝品花的錢。南韓人喜歡山，甚至自封為山神的後裔，而眾所周知，張家界最不缺的就是山，3000多座拔地而起的石峰，構成了全世界獨一無二的美景地貌，其中高度超過200公尺的有1000多座，從形態上又可以分為方山、台地、峰牆、峰叢、峰林、石門、天生橋及峽谷、嶂谷等。