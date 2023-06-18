幫鄰居接女兒放學　女童拒同行遇溺亡　法院判賠償7萬　網民：少管閒事少吃虧

法院：父母疏于監管教育 譚男疏忽大意

據《星視頻》報道，2021年3月11日譚姓男子去學校接女兒放學時，臨時受黎姓女童祖母的委託，將其孫女接回家，同時受託的還有廖姓男童。但黎姓女童不顧譚男叫喊，獨自出校門離開堅持走小路回家，並一直向前跑，譚男眼見無法追上，便叫妻子轉告黎童祖母從河對面小路來接，不料，黎童卻在河中溺亡，意外發生後，其父母向學校、譚男要求賠償各項費用共計約74萬人民幣（約81萬元港幣）。

當地法院審理後認為黎童父母作為法定監護人，負有法定監護責任，黎童溺亡與其父母疏于監管教育具有因果關係，應該承擔60%的主要責任；學校對於黎童獨自出校門後溺亡存在管理不當，造成黎童脫離學校及監護人的監管，承擔30%的責任；而譚男存在疏忽大意過失，承擔10%責任，賠償7萬餘元人民幣。桂林市中院做出同樣終審判決。

相關新聞一出，隨即登上內地熱搜，網友紛紛評論「幫你是情，完了還要挨告」、「少管閒事少吃虧，就這樣還賠了7萬」、「別人家的小鬼可是危險物品，能不接觸別接觸」、「人越來越冷漠，法院功不可沒」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章