幫鄰居接女兒放學　女童拒同行遇溺亡　法院判賠償7萬　網民：少管閒事少吃虧

記者李宗芳／綜合報道
好心幫鄰居接小孩放學，竟惹上官司！內地廣西興安一名譚姓男子受託幫鄰居接小孩，不料其中一名女童拒絕同行獨自回家，卻在路上發生意外溺斃，女童家屬怒告法院，16日判決出爐，譚男存在疏忽大意的過失，要承擔責任10%、賠償約7萬元人民幣。
法院：父母疏于監管教育 譚男疏忽大意
據《星視頻》報道，2021年3月11日譚姓男子去學校接女兒放學時，臨時受黎姓女童祖母的委託，將其孫女接回家，同時受託的還有廖姓男童。但黎姓女童不顧譚男叫喊，獨自出校門離開堅持走小路回家，並一直向前跑，譚男眼見無法追上，便叫妻子轉告黎童祖母從河對面小路來接，不料，黎童卻在河中溺亡，意外發生後，其父母向學校、譚男要求賠償各項費用共計約74萬人民幣（約81萬元港幣）。
當地法院審理後認為黎童父母作為法定監護人，負有法定監護責任，黎童溺亡與其父母疏于監管教育具有因果關係，應該承擔60%的主要責任；學校對於黎童獨自出校門後溺亡存在管理不當，造成黎童脫離學校及監護人的監管，承擔30%的責任；而譚男存在疏忽大意過失，承擔10%責任，賠償7萬餘元人民幣。桂林市中院做出同樣終審判決。
相關新聞一出，隨即登上內地熱搜，網友紛紛評論「幫你是情，完了還要挨告」、「少管閒事少吃虧，就這樣還賠了7萬」、「別人家的小鬼可是危險物品，能不接觸別接觸」、「人越來越冷漠，法院功不可沒」。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章