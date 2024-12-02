幼稚園為羊駝搞婚禮收30蚊人情惹爭議　園長：還要蝕錢(有片)

江蘇一間幼稚園早前為一對羊駝舉辦婚禮，向家長收至少30元人民幣(下同)的禮金，家長對此褒貶不一。消息曝光後，引起內地網民熱議，但反應兩極「30元體驗獨特喜酒，這不就是最好的實踐課嗎」、「看不懂這場活動實質性意義在哪」。

綜合《沸點視頻》等內地媒體報道，本月26日網上流傳的影片顯示，該幼稚園搭建了一個舞台，上面站著2隻被簪花掛紅的羊駝，男主持人在一旁念著祝詞，還為羊駝取了名字。幼稚園園長指，這場讓小朋友同樂的活動，是以傳統婚禮為主題，為了提高孩子們的興趣，專門租借2隻羊駝，包括給禮金、迎親、吃喜酒都在活動流程範圍之內。報道指出，想參加這場「羊駝婚禮」，家長需要支付至少30元的禮金，引起部分家長反彈。園長則回應，給禮金只是活動的環節之一，並沒有硬性規定家長必須要給，園方更在意的是此次活動的實質性意義，以及孩子能有怎樣的收穫。園長也強調，當學校要做活動，有時候就會向家長收取一些費用，這次活動還包括「飲喜酒」，整個活動園方反而虧損約1萬元。