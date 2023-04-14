幼童趴池邊餵巨形錦鯉 網友：這魚比豬還大

網傳影片中，一名年約2、3歲的短髮女童手持飼料，十分認真地在池邊餵食錦鯉，她小心翼翼地將飼料一顆顆放入鯉魚嘴中，應該是「伙食很好」，池子裡的錦鯉各個「頭好壯壯」，粗估魚身至少超過50公分、重量在3-5公斤以上，其中一隻紅色錦鯉吃到飼料後，一個轉身激打出水花，還把女童嚇了一跳，逗得一旁拍攝的女童父親哈哈大笑。

錦鯉是名貴觀賞魚，體格健壯、顏色豔麗，飼養得宜身長可上看1公尺。近日大陸廣東一名萌娃趴在池邊餵魚影片瘋傳，池中錦鯉個頭堪比「小豬」，引發網友熱議，有人直呼「好怕小孩被吃手手」，也有人調侃「事實證明游泳並不能減肥」。

錦鯉體積堪比豬仔

網傳影片中，一名年約2、3歲的短髮女童手持飼料，十分認真地在池邊餵食錦鯉，她小心翼翼地將飼料一顆顆放入鯉魚嘴中，應該是「伙食很好」，池子裡的錦鯉各個「頭好壯壯」，粗估魚身至少超過50公分、重量在3-5公斤以上，其中一隻紅色錦鯉吃到飼料後，一個轉身激打出水花，還把女童嚇了一跳，逗得一旁拍攝的女童父親哈哈大笑。

短短不到20秒的影片，卻意外登上大陸網站話題，不少網友憂心孩童安危稱「大的有些可怕了」、「這哪是錦鯉這是錦豬」、「害怕這豬一口把小孩吃了」，也有人打趣說「滿池都是黃金豬」、「這是飼養員在餵海豚嘛」、「事實證明游泳並不能減肥」。