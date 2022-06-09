幾十元還原損毀名牌粉餅 內地新興化妝品修復生意旺

內地最近出現一種新興服務——化妝品修復，只需幾十元(人民幣，下同)，就可以將不慎跌碎跌斷的名牌眼影、粉餅、胭脂、唇膏等回復如初。由於價格相當划算，且不必再省吃儉用買新化妝品，許多「小資女」對此趨之若鶩，據報淘寶網有「化妝品修復師」每月接單六百多張，月入超過1.2萬元。

內地傳媒報道，不少化妝品修復師在社交平台上載短片，展示修復化妝品過程，吸引有需要人士幫襯。在淘寶網上生意較好的小章，開店兩年多已累積三千多名粉絲，雖然初期收入不穩，但目前每月都有六百多張訂單，月入最少1.2萬元，還聘用了兩名女大學生兼職幫忙。

至於化妝品修復價格，小章形容「這行比較透明」，根據修復難度每件收取22至30元不等。報道引述消費者指，不論是四百多元的粉餅，還是二百多元的修容粉，僅30元就修復好，但需自付運費。

一些人就選擇跟著化妝品修復師的短片自己動手，令網購平台上的化妝品修復工具也相當好賣。有網店以一百多元出售一套包括模具、打碎機、壓盤機的化妝品修復工具，月銷量最高可達五、六百套。除此以外，還有培訓機構發現商機，分別以999元及6,999元的價格，開設網上授課及一對一5天面授的化妝品修復課程，再吸納學員為夥伴。然而，深圳一家化妝品修復培訓機構負責人透露，曾有客人使用學員修復的化妝品後皮膚過敏，強調「我只能保證自己的流程是到位的，先清理，然後直接用濃度較高的酒精消毒，再用消毒櫃二次殺菌」。

專家：修復等於再加工 有安全隱憂

央視引述解放軍總醫院第七醫學中心副主任醫師祝賀指出，化妝品修復相當於「再加工」，對加工環境、器皿及流程有一定要求，而粉餅、眼影等打碎後，與空氣或環境的接觸面太大，「不可把控性」較高，不太建議修復後再使用。北京工商大學化學與材料工程學院化妝品系主任趙華則提醒，化妝品再加工後，與原來的產品是兩回事，品質出現問題，原廠家不會負責。