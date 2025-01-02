幾百人等睇101元旦煙花　倒數完才知認錯大廈爆笑全場(有片)

全球各地都在周二(2024年12月31日)除夕晚有迎接2025年的跨年活動，台北101大樓就於當晚跨年倒數後發射長達6分鐘的高空煙花，吸引逾20萬人觀賞。不過，網上卻出現一段倒數影片，一群人倒數完還納悶「怎麽沒放煙花」，原來大家都「睇錯大廈」，影片曝光後䬷全網笑翻。就連當地著名急症室醫生都禁不住轉發影片，並分享圖片教大家如何區分當地3棟高樓。

綜合報道，有網民在社交平台Threads分享一段看台北101煙花騷卻「睇錯大廈」的影片，片中顯示，一群人一臉雀躍，亦有人舉起手機拍攝著前方一座大廈，眾人開心倒數「5—4—3—2—1」之後，卻不見煙花蹤跡，只聽到附近卻傳來陣陣煙花爆炸聲，終於有人發現現場全部搞錯對象、認錯大廈，現場瞬間一陣尷尬，接著眾人紛紛轉移「陣地」到可看到真正101大樓的地方去。片主表示：「第一次去101跨年，結果……看錯棟了啦，預估看錯的人應該有300吧，沒事我們都一樣。101對不起，我第一次在跨年的時候來看你，我真的以為你是這棟…… 大家不要懷疑這就是剛剛發生的事，沒錯就是2025年，看來我真的不孤單。」