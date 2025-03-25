床頭放蘋果可助入眠？　內地專家證實：有科學依據

近日，由內地男星張凌赫主演的人氣內地劇《愛你》一個情節引發內地網民熱議：劇中男主角分享「床頭放蘋果有幫助睡眠」的養生小妙招，令許多網民好奇是否真的有效。對此，內地醫學專家表示，這個方法其實有一定的科學依據。

蘋果有緩解焦慮、調節情緒的作用 綜合多家內地媒體報道，有多位醫學專家表示，「床頭放蘋果可以助眠」這一說法其實是有一定科學依據的，因為蘋果中含有芳樟醇、乙酸乙酯等成分，這些物質可以透過嗅覺路徑作用於大腦邊緣系統，起到緩解焦慮、調節情緒的作用，從而有助於放鬆和入眠。 據介紹，芳樟醇被認為能降低心率，透過影響神經系統達到鎮靜效果。而乙酸乙酯等揮發性成分可以調節GABA（γ-aminobutyric acid，γ-氨基丁酸）通路，後者是一種與緩解焦慮、放鬆神經密切相關的神經傳導物質。