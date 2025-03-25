床頭放蘋果可助入眠？　內地專家證實：有科學依據

近日，由內地男星張凌赫主演的人氣內地劇《愛你》一個情節引發內地網民熱議：劇中男主角分享「床頭放蘋果有幫助睡眠」的養生小妙招，令許多網民好奇是否真的有效。對此，內地醫學專家表示，這個方法其實有一定的科學依據。
蘋果有緩解焦慮、調節情緒的作用
綜合多家內地媒體報道，有多位醫學專家表示，「床頭放蘋果可以助眠」這一說法其實是有一定科學依據的，因為蘋果中含有芳樟醇、乙酸乙酯等成分，這些物質可以透過嗅覺路徑作用於大腦邊緣系統，起到緩解焦慮、調節情緒的作用，從而有助於放鬆和入眠。
據介紹，芳樟醇被認為能降低心率，透過影響神經系統達到鎮靜效果。而乙酸乙酯等揮發性成分可以調節GABA（γ-aminobutyric acid，γ-氨基丁酸）通路，後者是一種與緩解焦慮、放鬆神經密切相關的神經傳導物質。
專家：至少要放置10公斤蘋果
不過，專家指出芳樟醇的有效劑量需要達到0.5ppm以上才能發揮作用，相當於在一個五六平方公尺的密閉房間內持續暴露於較高濃度的芳樟醇環境。而現實生活中，蘋果自然散發的香氣濃度遠低於這個有效水準。「一個普通蘋果釋放出的芳樟醇大概在0.01-0.05ppm之間，距離實驗中起效的濃度相差較遠。要達到實驗劑量，房間裡至少要放置10公斤蘋果，顯然不現實。」
專家亦表示由於個體的嗅覺敏感度差異較大，有些人對香氣較敏感，可能會有輕度放鬆作用，而對有些人則效果並不明顯。因此，這種方法更適合作為一種心理暗示，幫助輕度壓力下的失眠人群舒緩情緒，而非作為長期或重度失眠的治療手段。
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