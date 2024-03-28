廈門電梯維修保養造假 人形紙牌影相打卡「扮工」

大廈需安排定期檢查維修升降機確保安全。廈門一間升降機維修公司竟造假，被揭長期用「紙板人」扮真人維修，應付閉路電視監控，違反最少兩名合資格技工在場才可以維修升降機的規定，被立案調查。
違最少兩人維修規定
內媒報道，執法人員對一間醫院的電梯維修保養情況開展日常監督檢查時，發現電梯轎廂內的油杯沒油，影響機件運行，電梯底坑內有多處垃圾，甚至有蜘蛛網。智慧監管平台顯示，維修員幾天前上傳維修保養記錄雖有「現場照片」打卡為證，惟其中一人對鏡頭保持「微笑」卻表情僵硬，五官較為「平板化」。執法人員翻查閉路電視，發現有技工拿著厚紙板類的東西，證實維修公司1月至3月11日的7次例行檢查中，有6次屬於單人維修，另外一人都是「紙板人」，而原型是其同事。「紙板人」造工認真，服裝更設長袖款和短袖款，方便配合不同天氣情況使用，製造兩人維修的假象。
執法人員指出，兩人維修保養可以起互相監督的作用，也是安全作業、避免安全事故風險的需要。根據《廈門經濟特區電梯安全管理條例》，電梯維護保養單位實施維護保養時，現場作業人員須具有相應資格，並不得少於二人。單人維保的違法行為，將面臨1萬元（人民幣，下同）以上、5萬元以下的罰款。由於該企業未按《電梯維護保養規則》的要求維護保養電梯，根據相關規定，將面臨1萬元以上10萬元以下罰款。