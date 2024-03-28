廈門電梯維修保養造假 人形紙牌影相打卡「扮工」

違最少兩人維修規定

內媒報道，執法人員對一間醫院的電梯維修保養情況開展日常監督檢查時，發現電梯轎廂內的油杯沒油，影響機件運行，電梯底坑內有多處垃圾，甚至有蜘蛛網。智慧監管平台顯示，維修員幾天前上傳維修保養記錄雖有「現場照片」打卡為證，惟其中一人對鏡頭保持「微笑」卻表情僵硬，五官較為「平板化」。執法人員翻查閉路電視，發現有技工拿著厚紙板類的東西，證實維修公司1月至3月11日的7次例行檢查中，有6次屬於單人維修，另外一人都是「紙板人」，而原型是其同事。「紙板人」造工認真，服裝更設長袖款和短袖款，方便配合不同天氣情況使用，製造兩人維修的假象。