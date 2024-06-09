廈門鼓浪嶼現花式劏遊客　推銷搵笨套票　淡水珠冒充海水珠

福建廈門鼓浪嶼作為國家5A級旅遊景區、世界文化遺產地，吸引許多遊客慕名前往。然而，近期頻繁傳出當地套路多、花費高、體驗差等負評。對此，官媒《央視》記者以遊客身份進行暗訪調查。
報道稱，一整排計程車停在廈門輪渡碼頭路邊。一旦有外地遊客出現，司機們便迅速迎上前去搭話。司機會告訴遊客別用手機訂票，因為票券不僅限時、還只能到特定碼頭搭乘，並要遊客到「散客中心」購買一張168元人民幣（約181港元）的套票。
推銷搵笨套票
事實上，遊客可在碼頭或者官方網絡管道，買到船票，最低僅需35元人民幣（約37.7港元），更沒有「限時3小時」、「只有散客中心售票」的情況。但遊客被哄騙到散客中心後，哪怕懷疑「被套路」，往往因資訊不對等或時間寶貴，生氣也只能接受，從而購買高價套票，包含一張35元人民幣往返鼓浪嶼的船票，以及一張88元人民幣（約94.9港元）的島上私人景點門票。
當地一名旅行社從業人員透露，套票票面價格和實際價格相差很大，168元人民幣裡有近100元人民幣（約108港元）的利潤，而這僅僅只是開端。
海水珠變淡水珠
為揭開內幕，《央視》記者購買了該套票。導遊上島後基本全程不講述當地歷史風貌，而是不斷地帶遊客消費。除了在套票內的私人景點推銷珍珠，還帶遊客走進茶室，宣稱門票包含喝茶休息，實際上就是推銷茶葉。店家更透露，會給出5成比例的回佣予導遊。
報道稱，經多日暗訪後發現，在鼓浪嶼，商家向導遊提供高額回扣的現象屢見不鮮。同時商家往往存在虛假宣傳、以次充好等不規範行為，導致產品品質沒有保障。例如，記者在「百年美園」景點的珍珠店，花費上千元人民幣購買店員力薦的「海水珠」。實際拿到專業機構鑑定，結果卻是淡水珠。
除了退費處理，當地各政府部門工作人員均明確表示，他們僅限於在各自職責範圍內展開調查處理。目前尚未有統一負責統籌協調的單位來專門應對此類事件。
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