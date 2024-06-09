廈門鼓浪嶼現花式劏遊客　推銷搵笨套票　淡水珠冒充海水珠

福建廈門鼓浪嶼作為國家5A級旅遊景區、世界文化遺產地，吸引許多遊客慕名前往。然而，近期頻繁傳出當地套路多、花費高、體驗差等負評。對此，官媒《央視》記者以遊客身份進行暗訪調查。

報道稱，一整排計程車停在廈門輪渡碼頭路邊。一旦有外地遊客出現，司機們便迅速迎上前去搭話。司機會告訴遊客別用手機訂票，因為票券不僅限時、還只能到特定碼頭搭乘，並要遊客到「散客中心」購買一張168元人民幣（約181港元）的套票。

推銷搵笨套票

事實上，遊客可在碼頭或者官方網絡管道，買到船票，最低僅需35元人民幣（約37.7港元），更沒有「限時3小時」、「只有散客中心售票」的情況。但遊客被哄騙到散客中心後，哪怕懷疑「被套路」，往往因資訊不對等或時間寶貴，生氣也只能接受，從而購買高價套票，包含一張35元人民幣往返鼓浪嶼的船票，以及一張88元人民幣（約94.9港元）的島上私人景點門票。

當地一名旅行社從業人員透露，套票票面價格和實際價格相差很大，168元人民幣裡有近100元人民幣（約108港元）的利潤，而這僅僅只是開端。