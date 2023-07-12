廈門「樓梯間」睡一晚收200元 床擺走廊　民宿老闆：不建議住

這樣的奇葩民宿你看過嗎？近日大陸有網友反映，他在福建廈門曾厝垵附近入住了一間閣樓房，住宿費用為一晚183元人民幣，但實為睡在「樓梯間」，上面一層過道是「廁所浴室」，下面一層過道則擺放單人床，供住客休息睡覺。

預訂價格為200元人民幣

據該網友拍攝的影片顯示，房間天花板是傾斜的，狹小的空間被樓梯分成了上下兩層，上面一層是馬桶、淋浴、洗漱台等設施，下面一層是供人通行的房門，冷氣空調懸掛在牆上，一張狹窄的鐵架床擺放在中間的樓梯過道。樓梯台階上擺放著一次性拖鞋、卷紙、空調遙控器等物品。據《九派新聞》報道，旅遊訂房平台顯示，該間民宿閣樓簡易房面積5平方公尺，Wi-Fi免費，無窗，可入住一人。7月11日，該房間預訂價格為198元人民幣（約218.3港元）。，而該民宿其他大床房和雙床房價格均超300元人民幣（約326港元）。

民宿老闆表示，這間閣樓房在5樓頂樓，「頭頂就是傾斜的屋頂，人都站不直。面積很小，不建議住，要住只能住一個人，兩個人住不下，也沒辦法放行李」，關於閣樓房價格偏高，民宿老闆解釋，因為平時為100元人民幣左右，旅遊旺季會貴一些。公開資料顯示，曾厝垵被稱為大樂最文藝漁村，為「曾厝垵文創村」的簡稱，是廈門的熱門旅遊景點之一，《九派新聞》查詢發現，其周邊有多家酒店民宿，價格均在230元到800元人民幣（約250-870港元）之間。

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