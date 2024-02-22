廣州南沙瀝心沙大橋遭船撞斷　有巴士墮橋司機失聯 (有片)

廣州南沙瀝心沙大橋今日(22日)早上被船隻撞擊，橋體斷裂，有車輛跌落海，目前傷亡情況正在核實。網上影片顯示，一段橋面斷開，有疑似巴士等殘骸被撈上水。

央視報道，位於廣州南沙區萬頃沙鎮的瀝心沙大橋，今日早上被船隻撞擊，橋體斷裂，橋上有車輛跌落海，目前傷亡情況正在核實。事發道路已實行交通管制，相關部門正在現場處置。南方都市報報道，交通運輪部廣州打撈局已派潛水員和打撈船到場救援。

橋面斷裂南沙巴士掉落司機失聯

廣州巴士集團發布公告指，南沙巴士一車隊駕駛員梁金華，駕駛粵A08386D（自編號N17049）車，由南沙9路短線珠江街（珠江二路）站開往團結圍總站的營運任務，5時31分行駛至南沙區瀝心沙大橋時，大橋受橋下船隻撞擊橋面斷裂，巴士隨後掉落，車上只有駕駛員一人，駕駛員無法聯繫。現場目前圍蔽，安管人員無法進入。