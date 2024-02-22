廣州南沙瀝心沙大橋遭船撞斷　5車墮橋2死3失蹤　撞橋一刻畫面曝光 (更新)

【13:20更新】廣州南沙瀝心沙大橋今日(22日)早上被船隻撞擊，橋體斷裂，有車輛跌落海，廣州市海上搜救中心通報，截至今日早上10時，經初步調查，涉及事故車輛4輛及電單車1輛，其中2輛車落水，其他3輛落至船上。截至目前，2人獲救，2人死亡，1名船員受輕傷，3人失聯。事故原因正在調查，救援工作正全力進行。至於撞橋畫面亦在網上曝光，可見橋面掉落一刻。據報，船主已被控制。

央視報道，位於廣州南沙區萬頃沙鎮的瀝心沙大橋，今日早上被船隻撞擊，橋體斷裂，橋上有車輛跌落海，目前傷亡情況正在核實。事發道路已實行交通管制，相關部門正在現場處置。南方都市報報道，交通運輪部廣州打撈局已派潛水員和打撈船到場救援。