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2024-02-22 13:20:00

廣州南沙瀝心沙大橋遭船撞斷　5車墮橋2死3失蹤　撞橋一刻畫面曝光 (更新)

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廣州瀝心沙大橋遭船撞斷，有車墮海死傷未明。(微博)

廣州瀝心沙大橋遭船撞斷，有車墮海死傷未明。(微博)

【13:20更新】廣州南沙瀝心沙大橋今日(22日)早上被船隻撞擊，橋體斷裂，有車輛跌落海，廣州市海上搜救中心通報，截至今日早上10時，經初步調查，涉及事故車輛4輛及電單車1輛，其中2輛車落水，其他3輛落至船上。截至目前，2人獲救，2人死亡，1名船員受輕傷，3人失聯。事故原因正在調查，救援工作正全力進行。至於撞橋畫面亦在網上曝光，可見橋面掉落一刻。據報，船主已被控制。

央視報道，位於廣州南沙區萬頃沙鎮的瀝心沙大橋，今日早上被船隻撞擊，橋體斷裂，橋上有車輛跌落海，目前傷亡情況正在核實。事發道路已實行交通管制，相關部門正在現場處置。南方都市報報道，交通運輪部廣州打撈局已派潛水員和打撈船到場救援。

橋面斷裂南沙巴士掉落司機失聯

廣州巴士集團發布公告指，南沙巴士一車隊駕駛員梁金華，駕駛粵A08386D（自編號N17049）車，由南沙9路短線珠江街（珠江二路）站開往團結圍總站的營運任務，5時31分行駛至南沙區瀝心沙大橋時，大橋受橋下船隻撞擊橋面斷裂，巴士隨後掉落，車上只有駕駛員一人，駕駛員無法聯繫。現場目前圍蔽，安管人員無法進入。

網上影片顯示，一段橋面斷開，有疑似巴士等殘骸被撈上水。(微博) 網上影片顯示，一段橋面斷開，有疑似巴士等殘骸被撈上水。(微博)

官方：航經洪奇瀝水道時觸碰大橋橋墩

廣州南沙官方通報，事發於清晨約5時30分，一艘未有載物的集裝箱船由佛山南海開往廣州南沙途中，航經洪奇瀝水道時觸碰瀝心沙大橋橋墩，致瀝心沙大橋橋面斷裂，事故原因和傷亡情況正在調查核實。相關部門第一時間趕赴現場全力開展應急救援工作。瀝心沙大橋航段和路面已實行臨時交通管制，請過往船舶車輛注意繞行。事故後續情況將及時通報。

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